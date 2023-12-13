「侯康貸」政策惹議！　侯友宜駁：有心人士打擊青年買房夢想

▲侯友宜說明「侯康貸」。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康日前拋出青年購屋政見，但遭外界質疑恐導致違約風險擴大，讓年輕人背負更多債務。對此，侯友宜表示，很遺憾，包括執政黨在內的有心人士，透過不實資訊，甚至汙辱性比喻，打擊青年買房成家的夢想，他必須給予嚴厲的譴責，也必須再次站出來，釐清事實。

「事實不容扭曲！侯康貸助青年圓夢，假消息阻青年成家！」，侯友宜提到，前幾天他們推出「青年侯康貸，購屋免頭款」後，許多青年朋友興奮地告訴他，「終於買得起房子了」，面對青年世代共通心聲，很遺憾，包括執政黨在內的有心人士，卻透過不實資訊，甚至汙辱性比喻，打擊青年買房成家的夢想，我必須給予嚴厲的譴責，也必須再次站出來，釐清事實。

侯友宜指出，在房價飆漲、薪水不漲現況下，青年的存款，始終難以追上頭期款，「侯康貸」免頭款，就是要讓青年，不再因繳不起頭期款，遲遲無法擁有屬於自己的家，同時也設定40歲以下、無信用重大瑕疵者、排富、限首購、轉售限制等規定，補足現行新青安貸款不足，並具有貸款額多500萬、利息優惠多0.125%、優惠年份多2年等三大優勢。讓政府作為後盾，支持青年務實、穩健地完成買房夢想。

侯友宜近一步指出，針對有心人士不斷用錯誤的數字跟計算方式，抹黑「侯康貸」政策，企圖造成社會誤解與撕裂，他向大家做清楚說明。若以購買1250萬元的房屋試算，1. 新青安政策下，青年必須自備250萬頭期款，若每月存2萬，必須要存10年才買得起房。侯康貸則不需頭期款，讓青年提早10年完成夢想。

2. 寬限期五年中，侯康貸利息補貼0.5%，月繳約1.7萬元，與新青安負擔金額相近，卻可讓青年在寬限期內，以利息取代房租，幫自己繳房貸，不用再幫別人繳房貸。

3. 侯康貸第六到十年利息補貼0.125%，月繳約4.1萬元；第十年後，月繳約4.2萬元。有心人士卻刻意誣指為，青年每月恐需負擔7萬元房貸，不僅是錯假資訊，更是刻意造成青年恐慌。

侯友宜說，既然民進黨執政，只會大撒幣浪費公帑，甚至把人民血汗錢當作私房錢，對於年輕人卻置之不理，甚至冷嘲熱諷，那就讓侯友宜來改變，讓年輕人有機會自己做選擇，讓夢想有實踐的機會，這才是真正的信賴青年、挺青年。