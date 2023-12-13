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瀕危「黑背信天翁」誤食手套！　北海道百具海鳥屍體9成胃部含塑膠

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／日本猛禽類醫學研究所）

▲ 9月在北海道釧路市海岸獲救後死亡的黑背信天翁。（圖／翻攝自臉書／日本猛禽類醫學研究所）

文／中央社東京13日綜合外電報導

隨著海洋塑膠垃圾成為國際問題，日本北海道大學等研究團隊日前在約100具黑背信天翁的屍體中，發現9成黑背信天翁的胃部中有塑膠片。

北海道新聞報導，黑背信天翁是棲息於日本近海的瀕危物種，因為主要在海上活動，被視為觀測海洋環境的指標。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／日本猛禽類醫學研究所）

▲ 死亡的信天翁胃中發現橡膠手套碎片，可能因以為是烏賊而誤食。（圖／翻攝自臉書／日本猛禽類醫學研究所）

今年秋季北海道釧路市的沿岸，出現吞食橡膠手套的黑背信天翁。專家指出，「包含北海道在內的日本近海，海洋垃圾問題正在惡化」。

北海道大學研究所水產科學院等團隊，於2014年至2018年在黑背信天翁的主要棲息地小笠原群島周邊，回收共96具黑背信天翁的屍體，並於今年春天之前完成解剖。

研究團隊發現其中87具屍體的胃部中，有塑膠袋的碎片、釣魚線和塑膠微粒等物品。

而黑背信天翁從夏季到秋季會在北海道外海等海上大範圍移動，除食用靠近海面的烏賊、小魚之外，也會吞食小石頭以助消化，研究團隊初步推斷黑背信天翁可能是誤食日本近海的海洋垃圾。（譯者：楊惟敬／核稿：劉淑琴）

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