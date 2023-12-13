YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

▲YouTube年度熱門影片排行出爐。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

YouTube 今日公布台灣 2023 年度影片排行榜，今年，嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」選手艾蜜莉的表演《麻克與林送夫》拿下「熱門影片」冠軍，而在全球帶起「開花舞」風潮的韓國女團成員 Jisoo 所演唱的《꽃(FLOWER)》則奪得「熱門音樂影片」第一名。

今年上榜的影音內容與創作者相當多元，包含娛樂綜藝、時事議題、遊戲競技、知識學習等，觀看的內容不僅有與在地息息相關的話題，也有跨越地理限制的潮流，顯示台灣觀眾的內容偏好越趨分眾。

本次榜單除了「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「熱門創作者」以及「快速竄升創作者」之外，因應短影音熱度持續攀升，YouTube 也於台灣新增「熱門 Shorts」排行榜。

▲YouTube 2023 台灣年度熱門影片榜單。（圖／YouTube）

「熱門影片」與「熱門 Shorts」排行榜

今年「熱門影片」排行榜以時事討論、娛樂綜藝及運動賽事內容最受矚目，例如歌唱與選秀節目透過 YouTube 再次呈現精華片段，讓粉絲得以一再回味精彩的表演，拿下熱門影片排行榜三個席次。此外，從幾個上榜的作品當中，也能看到創作者藉由影音創作表達對社會議題的關注，例如奪得亞軍的《山道猴子的一生》以動畫形式呈現年輕世代所面臨的困境，生活化的台詞搭配鮮活的人物刻劃激起大眾廣泛討論。

▲熱門Shorts榜單。（圖／YouTube）

短影音熱潮持續延燒，其跨越語言與文化的特性，也讓觀眾看到各國創作者的無限創意。從今年「熱門 Shorts」排行榜中，可以看出觀眾偏好娛樂性高的短影音內容，有精心設計的喜劇橋段、舞蹈迷因，也有日常生活中被記錄下的有趣時刻。

「熱門音樂影片」排行榜

許多人氣日韓藝人及偶像團體都在這一年發布了膾炙人口的流行歌曲，在台灣也引起討論。其中，來自韓國藝人團體的音樂影片更是佔據排行榜多達八個席次，並由女團 BLACKPINK 成員 Jisoo 的個人出道單曲《꽃(FLOWER)》拔得頭籌獲得排行榜冠軍，掀起一陣韓流旋風。

▲熱門音樂影片榜單。（圖／YouTube）

「熱門創作者」與「快速竄升創作者」排行榜

今年有許多外籍創作者登上熱門創作者與快速竄升創作者排行榜，像是知名韓國啦啦隊員「이다혜 李多慧」來台發展，頻道獲得台灣粉絲的支持，奪得兩個創作者榜單的雙料冠軍，另外也有外籍創作者分享在台灣的生活日常、在地旅遊體驗等，受到台灣觀眾的關注。同時，榜單中亦可見科學知識、英文教學、時事評論以及政治人物等類型的頻道，在今年累積可觀的訂閱數，可見台灣的觀眾越來越習慣透過 YouTube 影音獲取各種面向的知識與資訊。

▲熱門創作者榜單。（圖／YouTube）

▲快速竄升創作者榜單。（圖／YouTube）