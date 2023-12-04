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臺灣尋奇「徵企劃、剪輯」待遇曝光　粉絲驚呆：木曜化嗎？

▲節目PO出徵才訊息。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲節目PO出徵才訊息。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTube頻道《臺灣尋奇》有來自不同國家的成員，到台灣各地體驗在地事物，幽默詼諧的主持風格，讓節目在台灣竄紅，日前團隊也PO出徵人啟事，招募企劃和剪輯人員，而待遇曝光後掀起一番討論，更有粉絲忍不住擔憂，直呼「臺灣尋奇木曜化嗎？」

一名網友昨在Dcard發文提到，看到該節目在徵人，自從導演離職後，企劃都變得很無聊，現在徵企劃薪水還那麼低，不禁懷疑有能力的人還會願意去嗎，「感覺是原本的企劃跟剪輯都跳船了，跟木曜一樣大換血，是不是要倒了？」

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只見該頻道在徵「YouTube影音節目企劃」和「YouTube影音剪輯」，前者的工作內容包括企劃發想、長短影片企劃與製作、封面設計與標題擬定，同時也要社群操作、互動以及相關數據的檢討分析，待遇在30-40K，需要會Premiere、Photoshop等操作，最好也要熟悉各網紅動態與操作模式。

▲節目PO出徵才訊息。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

▲▼徵企劃人員與後製剪輯。（圖／翻攝自104人力銀行）

▲節目PO出徵才訊息。（圖／翻攝自YouTube／臺灣尋奇）

而後者除了參與發想、拍攝外，要能快速獨立完成YouTube長、短影片剪輯與後製，具製作影片封面能力，上片後要能根據數據表現，與團隊進行分析檢討，至於薪資則落在30-36K。

另外，團隊還提到，應徵者得先滿足三大條件，其一喜歡拍片創作、滿腦子鬼點子、幹話技能點滿；第二是要喜歡黑龍、嘉明、黑牛、露西、Inna、珍珍、海倫，最後則必須看過《臺灣尋奇》影片至少87部以上，「這很重要...會考。」

對此，網友們紛紛回應，「30K也太低，找來的人除非挖到寶，不然感覺跟現在的也會差不多」、「就是換新鮮（便宜）的肝啊，再找到一個導演就撿到寶了，導演當初也是小員工，誤打誤撞做起來的啊」、「感覺幕後老闆是慣老闆，當初一堆優質人才都走光了，只剩下外籍人士跟沒哏的」。

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