　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

▲大陸空服員轉戰電動車市場做銷售。（圖／翻攝微博）

▲大陸社群網站上出現不少空姐轉行賣電動車的分享故事。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群平台近期傳出「大批空姐轉戰新能源賣車」的消息，「空姐轉行」也成為平台上的熱搜詞，引起外界關注。對於坊間傳言，多間航司紛紛出面說明，「空姐跳槽是正常現象，不存在集體辭職現象」；「近期卻有離職，不清楚去哪兒？」；「有空姐辭職去直播帶貨，收益還不錯」。

▲大陸空服員轉戰電動車市場做銷售。（圖／翻攝微博）

▲22歲的小雨畢業後通過南航考試，卻決定放棄大學專業投身電動車市場。（圖／翻攝微博）

《大象新聞》報導，近期不斷有網友曬出「空姐轉行入職相關新能源汽車公司，成為汽車銷售」的圖文。在相關社交平台上，「美女空姐集體轉行賣車！入職蔚小理」、「空姐轉戰理想人」的圖文帖，也引發了不少網友的熱議，「為何大批空姐轉行賣電動汽車？」、「賣新能源汽車的薪資待遇真有那麼高嗎？」

一名來自東北的前空服員小雨（化名）在社群平台分享一張身穿墨綠色的短袖制服，以及她當空姐時的照片，和網友們分享放棄空姐工作去賣理想汽車的經歷。小雨接到理想汽車的產品專家offer，到北京參加5天的培訓，培訓前一週分享的這篇個人經歷，連她自己都這想到會引起如此大的迴響。

22歲的小雨大學專業是空中乘務方面，作為應屆畢業生，小雨通過了南航最終面試，「放棄南航，我也覺得很可惜，去理想賣車，是我主動去聯繫的，因為發展空間會更大。」

▲大陸空服員轉戰電動車市場做銷售。（圖／翻攝微博）

▲大陸空服員轉戰電動車市場做銷售。（圖／翻攝微博）

另一名28歲空姐王琳（化名）比小雨早一天抵達北京參加裡想汽車的全國培訓。已累積四年飛行經驗的王琳則是在個人社群帳號上寫著，「終於結束了，不用再被早班車的鬧鐘驚醒，也不用為了檢查而提心吊膽。」

王琳透露，轉行是看中新能源的發展前景，「之前一直在上海飛航班，如今可以回自己的家。即便作為汽車銷售，在濟南這種二線城市，可以生活得很舒適，也沒有太大的工作壓力。」

對於坊間傳出的大批空服員跳槽賣電動車，理想汽車公關表示，沒有經過特意統計，但數字比例絕對不高，「這是一種很正常的現象，除了空姐，還有奢侈品銷售、豪華車銷售、高端酒店銷售轉行賣新能源汽車。」

ET快訊
才奪回蘇打綠　青峰突拋震撼彈：恐是最後一次
台中七期豪宅53組人馬搶標　隔壁住戶驚：景氣這麼好？
快訊／高雄法師翻車了！　四輪朝天
80萬人被記點！　兩大違規曝
快訊／19歲男女雙亡！　機車撞成碎片
快訊／北市環保局大樓火警！2人受困搶救中　民眾堅持丟垃圾
學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回
獨／穩交瑤瑤？　胡睿兒8字證實關係
繞不出去鬼打牆　男失溫睜眼亡
新冠死亡創5週新高！　1族群最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

小米槓上華為！反駁余承東暗酸抄襲：抹黑同行、誤導公眾

中國電商競爭激烈！　「京東」創始人表態：需改革且不會躺平

零下45.5°C 極寒天氣！　內蒙古額爾古納現「日暈」奇觀

楊丞琳失言「演唱會主辦方被政府約談」　執法部門：屬突發情況

普華永道估港府明年仍赤字　不建議再發消費券

6成香港人認為房價還會跌　但9成屋主都沒興趣賣房

媽媽癌症離世前包的「最後一盤餃子」！　兒一見轉身回房哭了

中越關係可望升級　習近平：共尋海上分歧解決辦法

路透社：中共召開中央經濟工作會　2024年增長目標約5%

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

小米槓上華為！反駁余承東暗酸抄襲：抹黑同行、誤導公眾

中國電商競爭激烈！　「京東」創始人表態：需改革且不會躺平

零下45.5°C 極寒天氣！　內蒙古額爾古納現「日暈」奇觀

楊丞琳失言「演唱會主辦方被政府約談」　執法部門：屬突發情況

普華永道估港府明年仍赤字　不建議再發消費券

6成香港人認為房價還會跌　但9成屋主都沒興趣賣房

媽媽癌症離世前包的「最後一盤餃子」！　兒一見轉身回房哭了

中越關係可望升級　習近平：共尋海上分歧解決辦法

路透社：中共召開中央經濟工作會　2024年增長目標約5%

港務公司大力推動職場員工健康服務　高市府給優良獎

喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

清潔5坪房間...扯下「20條完整蛇皮」超驚悚　屋主嚇：連續10年了

巨人送兄弟、桃猿「香蕉蛋糕」吉祥物搶戲　宣布組最強啦啦隊來台

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

青峰突拋震撼彈！　蘇打綠才宣布辦巡演...他驚吐：恐是最後一次

國1北上火燒車！老賓士突冒煙起火　駕駛求警消先救高爾夫球具　

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

大陸熱門新聞

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

周海媚被傳過世　陸記者曝病況

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

媽媽離世前包的「最後1盤餃子」！兒哭了

周海媚傳離世！　26年前傳罹「紅斑性狼瘡」12字澄清

足浴店竟幫「抓第三隻腳」　公安曝無碼認錯片

陸小學依積分擇優錄取　爸媽可靠捐血加分

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」

收款碼換自己的！滷味員工爽賺9萬

更多熱門

相關新聞

電動車產業泡沫破裂　 新創公司市值雪崩式滑落87％

電動車產業泡沫破裂　 新創公司市值雪崩式滑落87％

根據巴隆周刊報導，投資者和汽車公司正在努力弄清楚電動車下一步的發展方向，包括多家新創電動車公司的市值再從4700億美元，降至590億美元，雪崩式滑落後，外媒認為電動車泡沫已經破裂。

光陽Ionex唯一逆勢成長創新高

光陽Ionex唯一逆勢成長創新高

雪鐵龍C4「入門新跨界」試駕

雪鐵龍C4「入門新跨界」試駕

台灣最便宜的「特斯拉休旅」來了

台灣最便宜的「特斯拉休旅」來了

Morgan「電動三輪車XP-1」亮相！

Morgan「電動三輪車XP-1」亮相！

關鍵字：

空姐空服員空乘銷售電動車新能源車理想汽車

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

cos山道超商妹遭轟「脫衣賣肉」黃捷反擊

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面