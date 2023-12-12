美女空姐轉戰陸電動車市　自曝：不用再被早班鬧鐘驚醒

▲大陸社群網站上出現不少空姐轉行賣電動車的分享故事。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群平台近期傳出「大批空姐轉戰新能源賣車」的消息，「空姐轉行」也成為平台上的熱搜詞，引起外界關注。對於坊間傳言，多間航司紛紛出面說明，「空姐跳槽是正常現象，不存在集體辭職現象」；「近期卻有離職，不清楚去哪兒？」；「有空姐辭職去直播帶貨，收益還不錯」。

▲22歲的小雨畢業後通過南航考試，卻決定放棄大學專業投身電動車市場。（圖／翻攝微博）

《大象新聞》報導，近期不斷有網友曬出「空姐轉行入職相關新能源汽車公司，成為汽車銷售」的圖文。在相關社交平台上，「美女空姐集體轉行賣車！入職蔚小理」、「空姐轉戰理想人」的圖文帖，也引發了不少網友的熱議，「為何大批空姐轉行賣電動汽車？」、「賣新能源汽車的薪資待遇真有那麼高嗎？」

一名來自東北的前空服員小雨（化名）在社群平台分享一張身穿墨綠色的短袖制服，以及她當空姐時的照片，和網友們分享放棄空姐工作去賣理想汽車的經歷。小雨接到理想汽車的產品專家offer，到北京參加5天的培訓，培訓前一週分享的這篇個人經歷，連她自己都這想到會引起如此大的迴響。

22歲的小雨大學專業是空中乘務方面，作為應屆畢業生，小雨通過了南航最終面試，「放棄南航，我也覺得很可惜，去理想賣車，是我主動去聯繫的，因為發展空間會更大。」

▲大陸空服員轉戰電動車市場做銷售。（圖／翻攝微博）

另一名28歲空姐王琳（化名）比小雨早一天抵達北京參加裡想汽車的全國培訓。已累積四年飛行經驗的王琳則是在個人社群帳號上寫著，「終於結束了，不用再被早班車的鬧鐘驚醒，也不用為了檢查而提心吊膽。」

王琳透露，轉行是看中新能源的發展前景，「之前一直在上海飛航班，如今可以回自己的家。即便作為汽車銷售，在濟南這種二線城市，可以生活得很舒適，也沒有太大的工作壓力。」

對於坊間傳出的大批空服員跳槽賣電動車，理想汽車公關表示，沒有經過特意統計，但數字比例絕對不高，「這是一種很正常的現象，除了空姐，還有奢侈品銷售、豪華車銷售、高端酒店銷售轉行賣新能源汽車。」