中捷綠線延伸卡關！王育敏控中央卡地方　喊話：盡速通過可行性評估

記者陳韻如／台中報導

立法院交通委員會今(13日)考察台中捷運綠線延伸至大坑進度，並在北屯經補庫停車場舉行相關進度說明會。交通部長王國材、台中市副市長王育敏、台中市議員黃健豪等人都到場關心。

▲立法院交通委員會考察台中捷運綠線延伸至大坑進度，在北屯經補庫停車場舉行相關進度說明會。（圖／地方中心翻攝）

黃健豪在說明會中表示，捷運綠線延伸到大坑，是多數台中市民的期待，但一直用彰化的都市計劃卡住整個路線只是推拖之詞，今天在場的民代都有共識，現階段只是「可行性研究」，核定後才能進入後續的「綜合規劃」來討論細節。

黃健豪強調，交通部2020年就通過可行性研究，部長今天在考察時談的彰化問題，早就在部長桌上，也送往行政院，應該是去要求行政院儘速核定，不知道為什麼現在又回到原點。

黃健豪說，可行性研究的白話文就是紙上作業，現在連紙上作業都沒通過，根本就沒辦法進入下一階段，而實務上公共工程的計畫可以先核定計畫，施工時再看現狀分段調整，比如台中的市政路、東光路，都是整段計畫，但分段施工。

對此，王育敏也表示，台中市府送案給中央，從2020年7月交通部核定通過之後，送到行政院卻一直卡關，台中市民一直殷殷期盼便捷的大眾交通運輸系統，但到現在卻卡關3年多。

因此，王育敏要求行政院，應該將這案子可行性評估一次核定通過，這樣才能盡速往下個計劃進行，也不會延誤未來整個施工、完工的期程。