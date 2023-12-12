闖紅燈線還跳舞走斑馬線！囂張中指哥引共憤　警出手將開罰

記者張君豪／台北報導

針對有民眾反映12月10日上午6時50分，在台北市長安東路2段復興北路口，有一名男子闖紅燈通過馬路，且以舞蹈動作挑釁，甚至對停等車輛比紅燈的囂張行為，松山警方表示，行人在斑馬線上跳舞挑釁停等車輛行為，將先依違反道路交通管理處法條例開罰，若有人提告，則涉有公然侮辱的犯罪問題。



▲北市長安東路復興北路口出現闖紅燈過馬路挑釁車輛的中指哥，警將依法開罰。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

松山警方檢視畫面後指出，依道路交通理處罰條例78條規定：「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」可處新台幣500元罰鍰，警方將調閱監視器釐清違規人身分後開單告發。

警方表示：本案行人當時沿長安東路二段、復興北路口東側行人穿越道北往南闖紅燈，並以舞蹈動作通過路口，已違上述條例規定，比中指行為也涉觸犯《刑法》309條：「公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金」但因該法條屬告訴乃論、但警方目前未接獲個案民眾提告

松山警方藉此案例呼籲，行人為用路環境脆弱的一方，除駕駛人路口減速停讓「行人優先通過」外，行人更應遵守標誌、標線、號誌之指示通行，以維交通秩序，共同打造良好用路環境。

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