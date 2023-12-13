「侯康配最大希望在爭取這族群！」　沈富雄分析近期民調趨勢

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》近期的總統大選追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」在第85波突破四成天花板，到87波卻略微下滑至35.1％。對此，前立委沈富雄12日分析，主因在近期賴蕭配各自的爭議加上打法太保守，部分支持者轉為觀望或不表態，而他認為，這些未表態的族群就是國民黨「侯康配」未來一個月最大的希望和機會。

沈富雄在節目《TVBS戰情室》中指出，以美麗島近期的民調來看，藍白破局後並沒有發生棄保效應，民眾黨總統候選人柯文哲流失的選票沒有流向國民黨總統候選人侯友宜，反而是流到民進黨總統候選人賴清德，顯示綠、白支持者的同質性高於藍、白，柯文哲的支持者還是綠的居多，「他們對民進黨的失望小於對國民黨的絕望。」

而至於賴清德民調下滑的原因，沈富雄分析，其中有賴清德的萬里老家違建爭議、蕭美琴的國籍問題，還有執政包袱等，但他認為，主因還是賴蕭配相對保守，強調會延續過去路線，是最大的忌諱。

此外，沈富雄提到，侯友宜跟趙少康「一個鈍、一個猛」，中間其實有很大的空間讓選民感動，賴清德掉下來的選票並沒有全部回到柯文哲，更多的是回到觀望或不表態，這個族群就是侯康配未來一個月最大的希望和機會。