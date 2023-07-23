王健林轉讓萬達投資49%股權　用於償還7月23日到期美元債

▲王健林。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

曾是中國大陸首富的萬達集團創辦人王健林近日將北京萬達投資公司49%的股權轉讓，以償還7月23日到期的4億美元債本金。

根據《澎湃新聞》報導，王健林轉讓股權的對象為上海儒意影視製作公司，雙方尚未披露本次轉讓的價格。知情人士透露，此次萬達集團將出售的資金用於償還7月23日到期的4億美元債本金。

從「天眼查」可以發現，轉讓已經完成，在交易完成以後，北京万達投資由北京万達文化產業集團有限公司持股49.8%，由上海儒意影視持股49%。

資料顯示，上海儒意是一家獨立的全產業鏈製片公司，擁有自己的研發、製作及發行體系，同時也是既可以做電影又可以做電視劇的雙產品製片公司。持有上海儒意99%股權的是大陸影視界的知名人物柯利明，他曾投資過《瑯琊榜》《羋月傳》等熱門作品。

業內人士分析，儒意影視願意入股萬達投資，是看中了萬達電影的股權。

王健林曾多次登上大陸首富的寶座，身價更曾一度超越香港首富李嘉誠，但今年開始，就不斷有萬達集團陷入債務困境，以及大規模裁員的傳聞出現。另外，根據香港證交所的資料，今年1月時，王健林將旗下萬達酒店發展65.04%的股權，抵押給了新加坡的主權基金淡馬錫來進行融資。