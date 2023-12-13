堆高機「牙叉斷脖」畫面曝！　三輪車被叉爆駕駛昏迷

▲堆高機和三輪車駕駛互相未注意工安與周遭狀況。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一輛堆高機日前在作業時，前方牙叉高高舉起，在轉向前進過程中，一輛三輪車正好駛來，雙方駕駛疑似都沒注意到對方正與自己接近，下秒牙叉摜破三輪車前擋風玻璃，導致三輪車駕駛當場昏迷不醒。

綜合陸媒報導，事件發生在上周四（7日），山東臨沂一名堆高車司機在作業過程中並沒有意識到本身車輛的危險性，也未謹慎注意周遭，從貨物旁移開轉向要橫過道路到對面時，未注意一輛三輪車正以不快的速度行駛過來。

▲▼堆高機叉爆三輪車。（圖／翻攝微博）

正好堆高車司機將前方牙叉緩緩降下，在他與三輪車司機都未注意到彼此，且牙叉正好降到與三輪車司機脖子等高的同時，雙方猛烈撞上，牙叉當場摜破三輪車前擋玻璃，把整個頂部都掀掉，還掃過三輪車駕駛的頭部，導致對方當場昏迷不醒。

微博網友紛紛留言，「堆高機工作中，空車狀態必須把叉子落到底」、「堆高車司機嚴重違規操作」、「這種事故，就是兩個不重視安全的人遇到了一起，孽緣」、「那個叉舉那麼高幹嘛」、「一直不懂為什麼不能給堆高機這兩個叉子塗個醒目的顏色呢，有時候真看不清。」目前三輪車駕駛情況不明，也有人指出，駕駛當場頸部折斷。