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搭商務艙拍下「空姐跪地」幫餵5歲兒　爸爸PO網大讚被罵翻

空服員跪在地上幫忙餵盧瑟福的兒子。（圖／IG　michaelrutherfordonline）

▲空服員跪在地上幫忙餵盧瑟福的兒子。（圖／IG　michaelrutherfordonline）

圖文／CTWANT

來自美國拉斯維加斯的企業家盧瑟福（Michael Rutherford）於近日帶著全家人乘坐新加坡航空(SIA) 從洛杉磯飛往東京的商務艙，在用餐時有名空服員竟跪在地上幫忙餵盧瑟福的兒子，當下盧瑟福也忍不住用手機紀錄下來，並大讚空姐的貼心服務，但事後卻引來網友們的批評，直指「空姐不是保姆，他們有其他工作要做」。

據《商業內幕》（BusinessInsider）報導，盧瑟福 (Michael Rutherford) 於近日在Instagram上分享了一段他在12月4日帶著朋友、女兒和他5歲的兒子乘坐新加坡航空(SIA) 的影片。影片中可看到身穿新航藍色制服、戴著衛生手套的空服員蹲在盧瑟福的兒子面前，並用湯匙一口一口餵食。盧瑟福在文中表示，「我們正在經歷有史以來最棒的飛行體驗」大讚空姐的貼心服務。

影片一出，便引起熱議，才發布短短幾天該影片已獲得約43萬個讚。有網友稱讚空服人員的優質服務，但也批評盧瑟福的放任，「他的父母應該給兒子餵飯，空服人員還有很多工作要做。」、「服務很好，但完全沒有必要，父母應該為自己感到羞恥。」、「空姐不是保姆，他們的工作是為了保護乘客的安全。」

其他人則為盧瑟福辯護，稱他的兒子有權享受這次的飛行，「太可愛了，她可能寧願餵，也不願讓他把自己搞得一團糟，誰知道呢？讓他享受他的時刻吧」。

對此，盧瑟福表示，是空服員主動提出要餵兒子，自己並沒有指示她這樣做，「空姐問是否可以幫助他，並對他表現出了極大的善意，握著他的手、與他交談，甚至餵了他幾口。」

新航發言人則回應，很高興看到機組人員為其家人提供的熱情服務，並強調空服員都接受了廣泛的培訓，了解如何滿足不同客戶群體的需求，包括兒童、老年人和行動不便的個人。

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