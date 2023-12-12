尾牙抽到48萬大獎！公司隔天反悔「給8萬打發」：我有權撤銷

▲臨近歲末年終，又到一年一度的尾牙祭。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

臨近歲末年終，又到一年一度的尾牙祭，為了搞氣氛、鼓舞士氣，許多公司會設抽獎環節。大陸一名女員工2018年在公司尾牙中了人民幣11萬元（約新台幣48萬元）大獎，公司高層人員當場頒發了獎券。沒想到，公司在支付了人民幣2萬餘元（約新台幣8萬7810元），便拒絕支付剩餘部分，雙方因此對簿公堂。

綜合陸媒報導，小李（化名）於2017年8月入職某通訊設備公司，擔任前台一職，雙方簽訂了書面勞動合同。2018年春節前夕，公司舉辦年會，除了全體員工，還邀請了部分供應商。抽獎環節中，小李抽中11萬元現金大獎，公司高層當場向其頒發了獎券。事後，公司向小李支付了2萬餘元，但拒絕支付剩餘部分。

2018年4月，小李從公司離職，隨後申請勞動仲裁，主張公司應支付剩餘獎金，未獲支持，她不服上訴至深圳市南山區人民法院。小李主張，公司年會設立抽獎，獎金獎品的性質屬於公司發放給員工的年終福利，無論哪個員工抽中，公司都有義務足額支付。

公司辯稱，該筆獎金面向的群體是參加年會的所有人員，除了員工還包括與會的供應商，因此該筆獎金屬於公司贈與，屬無償合同，公司可以出於真實意思表示而撤銷該贈與行為。法院認為，企業給員工提供的福利分為法定福利和非法定福利2種，前者如社會保險、帶薪年休假等，後者如各類獎金、各種補貼等。

判決指出，企業在年終晚會上設立抽獎環節，是為了活躍現場氣氛而與到場人員的互動活動，是向員工提供非法定福利的方式之一。對於中獎者，企業負有兌現相應的獎金獎品的義務。另外，贈與是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人、受贈人表示接受的一種行為。

本案中，小李所獲得的獎金來自中獎，在其中獎之前，該獎金是否會被小李抽中，存在不確定性，並非事先已經確定企業將獎金無償給予小李。因此，企業所稱贈與合同不能成立，企業無權撤銷。綜上，深圳市南山區人民法院判決公司應向小李支付獎金差額8萬9700元。公司上訴至深圳市中級人民法院遭駁回。

延伸閱讀

▸ 人妻喪夫後婆婆頻賣房產…多年後卻想一起住 眾人狂勸：真的不要欸

▸ 備孕前確認老公家族疾病…她後發現「只有25%」能生健康孩 公公竟辯：要體諒我陰影

▸ 結婚16年相敬如賓！車禍後才知丈夫撒嬌一面 網被閃瞎「這什麼童話故事」