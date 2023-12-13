人妻撿手機隔天送警局！「被告偷竊」怒衝法院：社會到底怎麼了？

▲撿到手機結果遭到失主提告，當事人夫妻痛批社會到底怎麼了。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

「拾金不昧」是一種美德，有一名網友在娃娃機店撿到一台手機，隔天送到派出所報案後，竟然遭到失主去報案並提告認為是撿到手機的人偷竊，讓被告網友的太太氣炸上網發文，大罵「社會到底怎麼了」，撿到東西沒有要求獎金，竟然還要被告跑法院。

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▲失主因為要上班因此隔天拿去警局，沒想到卻遭到失主提告偷竊。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名人妻在臉書社團「爆料公社」發文，指出自己的先生在娃娃機店撿到一支手機，因為要上班，因此隔天一早才拿去派出所，沒想到手機失主中午去報案遺失手機，警察告知對方已經有人送來派出所，手機也已領回。結果失主認為是她老公偷竊他的手機，而警察也調出監視器，認定是她老公撿到手機，沒想到失主還是要提告偷竊。

導致他們現在不只要去做筆錄，還要去跑地檢署，讓她大罵「社會到底怎麼了」。不只沒有拿到對方謝禮，甚至還遭到對方提告偷竊，這讓她感到相當離譜。

而不少網友也紛紛留言譴責這樣失主。「他告偷竊，如果未成立，換你告他誣告，賺點年終也不錯」、「應該是告侵占，怎麼會是偷竊」、「沒有廉恥的社會」、「這就是沒上廉恥一課」、「依據《民法》第805條第2項規定：有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求報酬，但不得超過其物財產上價值十分之一。」。

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