觀音山驚魂！男大生路過「失去意識」哭喊對不起　全身瘀青掌印

▲一名男網友分享大學時期，和同學騎車行經觀音山的驚魂記。（圖／翻攝自靈異公社）

圖文／CTWANT

寧可信其有，也不要太鐵齒。一名男網友分享在高雄念大學時，和其他同學凌晨看完電影要回宿舍，殊不知經過觀音山的產業道路時，他當場失去意識，等到回過神來，人已經在山下了，問了同行的人，才知遇到靈異事件。

原PO在臉書《靈異公社》透露，他大學時就讀高雄一間科技大學，因為大一強制住宿，新生們互相照應，平常一群人集體行動，感情也愈來愈好，在期末考前1個月，幾個同學相約考完去看午夜場電影，怎料擔任玄天上帝筆生的姑姑突然聯繫他，並在見面後給了個護身符。他基於好意收下，但內心不太當一回事，也因此看電影當天忘記帶出門。

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原PO回憶，他們10個人騎5台機車，看完電影已是凌晨1點半，天空下著小雨，一行人決定走觀音山的產業道路回去，沒想到路上一點路燈都沒有，只能依靠車燈前進，他注意到路旁有一尊3層樓高的土地公，當下隨即失去意識，再次回神發現自己坐在麥當勞裡，對發生的事沒有任何印象，眾人面有難色，才緩緩說出經過。

▲原PO不斷喃喃自語，不斷說對不起。（圖／翻攝自靈異公社）

當他們轉進產業道路後，很快來到一片竹林，正在騎車的原PO開始喃喃自語，不斷說著：「對不起，我沒辦法載你們一程。對不起，我沒辦法幫上你們」，後座同學好奇關心，結果他竟然發狂加速，飆到時速80公里，同學意識到不對勁，用力拍打他的肩膀示意要轉彎，因為不轉彎就會撞上山壁，只是他怎樣都沒有反應，危急之時他緊急煞車。

同學將原PO的安全帽拉開時，看到他不斷啜泣，臉頰上滿是淚痕，雙手死命抓著機車龍頭，其他人將他扶下車後，坐在山溝旁的石墩上休息，但他的手還是維持一樣的姿勢，口中念念有詞，依然不斷顫抖啜泣。其中一人想起錢包裡有八卦鏡，立刻拿出來塞在他手中，結果疑似恢復意識了，還詢問發生什麼事。討論之後決定下山，由另一名同學載，並用繩子綁在一起。

▲一群人看到一片墓園。（示意圖／翻攝自photoAC）

毛骨悚然的是，一夥人要離開產業道路時，經過一片不見盡頭的墓園，在車燈的照射下，更顯得恐怖。此時原PO上半身突然向後躺，整個人彎了至少135度，後腦勺幾乎貼著車牌，雙眼被車燈照得發亮，大家這才意識到他根本沒醒過來，一路衝到火車站前的麥當勞。

原PO聽完來龍去脈後，表明要回宿舍拿護身符，當晚回去後他做了惡夢，在夢裡掉進一片漆黑冰冷的深海，沒有止盡的往下沉，隔天醒來發現身上到處都是手掌形狀的瘀青，卻絲毫不會痛，他察覺事情大條了，立刻搭車回老家，前往平常去收驚的宮廟。

原PO開車到公廟門口時，收驚的婆婆拿著一張正在燃燒的金紙和符紙走出來，告知要先處理一下才能進去，他便看著婆婆像是在溝通，說著他聽不懂的話，後來才得知，他們騎車經過產業道路時，一大群好兄弟附在他身上，企圖和他一起下山。而婆婆的手中的金紙和符紙，明明是同一張，燒了半小時卻無法燒盡，好在最後燃燒完順利處理，事情終於落幕。

◎民俗說法，僅供參考。

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