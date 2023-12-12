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女兒每天「帶不同娃娃到校」遭勸！家長怒嗆可悲：我家有300多隻

一名家長抱怨，女兒每天都會攜帶不同的娃娃到幼兒園睡午覺，沒想到竟被其他家長反應不要一直換，讓他火大嗆「心態很可悲」。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名家長抱怨，女兒每天都會攜帶不同的娃娃到幼兒園睡午覺，沒想到竟被其他家長反應不要一直換，讓他火大嗆「心態很可悲」。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

不少家長都會讓孩子帶著小被被或娃娃到校陪睡，不過就有一名家長抱怨，女兒每天都會攜帶不同的娃娃到幼兒園睡午覺，沒想到竟被其他家長反應「不要一直換」，原因是造成班上其他孩子會吵著要買娃娃，讓該名家長火大嗆心態很可悲「難怪沒錢買不起！」

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該名家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，就讀小班的女兒從小到大都抱著娃娃睡覺，為了能讓女兒安穩入睡，每天都會讓她帶著娃娃上學，而且因為家裡的娃娃超過300隻，從開學到現在女兒每天都會換不同的娃娃陪睡，「每天換一個娃娃也是衛生考量，每天替換的娃娃我都會丟洗衣機洗再曬乾。」

家長指出，由於女兒天天帶不同娃娃上學，因此有其他家長向老師抱怨「小孩也吵著要買很多娃娃」，希望女兒不要一直換娃娃這樣很浪費，讓他忍不住怒嗆，「家長自己不夠努力賺錢，只能讓小孩過苦日子，買不起玩具買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑可悲可憐的心態。而且自己不敢直接對我說，怕被我酸爆，只敢透過老師來反應，如此作為難怪沒錢買不起。」

貼文曝光後，引起網友傻眼直呼，「第一次看到有人用娃娃多寡來論貧富的」、「小班帶安撫物很正常，但你的心態不好說！」、「可以每天帶娃娃跟每天換一個帶去的意思不一樣欸，只是希望你女兒不要每天換一個帶去，就可以被扯到什麼買不起娃娃？這邏輯也真的是...」、「如果造成老師管理困難，該試著教育小孩融入團體生活」、「這麼有錢要不要自己開一間幼兒園或在家請私教？本來到學校就是學團體教育啊。」

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