法務部長蔡清祥視察屏東檢調　指示積極查辦選舉不法案件

▲法務部長蔡清祥視察屏東地檢署 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導



有鑑於2024年1月13日舉行之第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉即將屆至，法務部部長蔡清祥特於今（12）日下午，偕同高雄高分檢檢察長費玲玲、法務部參事王以文南下屏東地檢署及屏東縣調查站進行座談，指示積極查辦選舉不法案件、維護乾淨選風。

蔡清祥部長也到檢察官辦公室、紀錄科、執行科等行政科室，與該署人員親切互動，瞭解各項業務辦理情形、關懷慰勉同仁辛勞付出，鼓舞基層士氣。

檢察長陳盈錦在座談會中首先就選舉查察工作現況進行說明；在刑事案件上，該署檢察官均勇於任事，轄內重大案件（諸如：國土環保、毒品案件）均能迅速偵破、向上溯源。

蔡部長仔細聆聽並充分掌握，指示檢察官偵辦選舉案件應於審慎過濾情資、縝密蒐證，並與轄內司法警察、調查、廉政、移民等機關共組查賄團隊密切合作，積極偵辦選舉不法案件；除傳統現金、暴力之查察外，並應注意「阻絕境外勢力介選」、「斷絕賭盤效應」及「杜絕假訊息干擾」等工作重點，透過積極查察，確保選舉之公平、公正。

蔡部長並詢問從事檢察工作遭遇之困境，以務實立場，協助檢察官解決實務工作上需由法務部協助處理之事項，希望能在打擊犯罪、遏阻不法的檢察工作目標下，減輕檢察官之辛勞，與會檢察官均踴躍表達建議及想法，與蔡部長互動熱絡。

另蔡部長於座談中針對檢察官助理法制化及增加檢察官人力等部分加以說明，而本年度已進用100名檢察官助理，將持續增聘且推動法制化。

蔡部長、費檢察長隨後由陳檢察長陪同到該署作為鋼構屋規劃之停車場空地視察，接著到屏東縣調查站，走訪同仁辦公室，瞭解屏東縣調查站之選舉查察工作；勉勵同仁在投票日倒數計時的時刻，仍應戮力以赴，力求務實查賄。

屏檢表示，選舉將至，檢調無不嚴陣以待，基層同時處理選舉查察、犯罪偵辦等工作極其辛苦，蔡部長這次訪視，深入基層，掌握屏東選舉查察狀況，同時傾聽基層聲音、瞭解基層困境，以務實方式協助基層解決問題、鼓舞基層，充分表達法務部為基層同仁靠山之立場，在法務部的支持下，檢方及屏東縣調查站必傾盡全力做好選舉查察、犯罪偵辦等工作，以維公平、乾淨之選舉環境，並致力打造人民信賴及有感之司法環境。