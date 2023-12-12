安平開台天后宮探索安平廟埕文化之旅　回溯建城400年先人足跡

▲台南安平開台天后宮於2024年元旦上午，將舉辦一場「台灣歷史起源-探索安平廟埕文化之旅」，邀請民眾參與這場活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮於2024年元旦上午，將舉辦一場「台灣歷史起源-探索安平廟埕文化之旅」，邀請參與活動的民眾，從安平開台天后宮集結出發漫步在歷史悠久「一加三座」的公廟及六角頭廟，從各個廟埕走進歷史，聽著耆老們述說代代相傳古老的文化，再與各廟連結的巷弄之間，捕獲神蹟的感動。

台南安平開台天后宮於2024年的元旦上午7-10時將舉辦一場「台灣歷史起源-探索安平廟埕文化之旅」，邀請參與活動的民眾，從安平開台天后宮集結出發漫步在歷史悠久「一加三座」的公廟（安平開台天后宮、安平觀音亭、安平城隍廟、安平大眾廟）及六角頭廟（海頭社廣濟宮、灰窯尾社弘濟宮、王城西社西㡣殿、十二宮社三靈殿、囝仔宮社妙壽宮、港仔尾社靈濟殿），走進歷史文化豐碩的安平，回溯建城400年先人足跡。



1661年至1683年間明鄭王朝鄭成功的軍隊的組成以水師(海軍)為主。安平的人都叫熱蘭遮城為「王城」。台灣最早的要塞建築。自建城以來，曾是荷蘭及鄭氏統治台灣的中樞，跟隨鄭成功來台的25000名官兵，也帶來原鄉的信仰，以及家鄉的庇護神尊，分靈香火隨身來台，超過400年以上的神尊、香火，成為安平擁有奉祀數百年「開台祖」的老廟群聚。走在安平舊部落的老街上，每走幾步路的距離就駐駕紅牌（神威顯赫）神明的老廟，群聚老廟的市鎮街區成為「老神在在」的重鎮！並吸引各地信徒前來朝聖。

1723～1795年間准許攜眷渡台，移台漢人漸多，發展成為聚落，主要有六個角頭，分別為：海頭社、港仔尾社、王城西社、灰窯尾社、十二宮社和囝仔宮社，亦稱六部社。各個角頭又以境主廟凝聚移民向心力，互相照顧拓展生根。

1684年清朝設置台灣水師協總部於安平，安平當時主要組成人口為水師官兵。安平舊部落群聚的老廟駐在著400年前跟著鄭成功飄洋過海來台定居於六角頭的開台神明，代代繁衍的子民，以香煙薰陶建城400年以來特有常民文化氣息；漫步於「一加三座」的公廟（安平開台天后宮、安平觀音亭、安平城隍廟、安平大眾廟）及六角頭廟（海頭社廣濟宮、灰窯尾社弘濟宮、王城西社西㡣殿、十二宮社三靈殿、囝仔宮社妙壽宮、港仔尾社靈濟殿）其間，蘊藏的400年的歲月，搖曳著古城風姿卓越的迷人風華。



漫步在建城400年的安平，穿梭在「一加三座」的公廟、六角頭廟，街區巷弄每個腳步的駐留，都能讓人在一座又一座的廟宇、過眼一尊又一尊的開台神尊、細細品味各自的特色及宗教文化；咀嚼擁有豐盛飽滿的文化饗宴，吞嚥下多層次美味的文化思維，領略城市發展累積豐厚的古城韻味。