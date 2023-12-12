游錫堃稱「廉恥是君主政治產物　侯友宜嗆：風馬牛不相及

記者崔至雲／台北報導

北一女中國文老師區桂芝日前大力批評108課綱引發外界熱議；立法院長游錫堃11日受時稱＜廉恥＞是「君主政治產物」。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（12）日表示，君主制度跟封建制度跟做人做事道理，「根本是風馬牛不相及的問題」，「很奇怪耶，怎麼會用這個方式來談？」。

▲侯友宜受訪 。（圖／記者宋良義攝）



侯友宜提到，他從小是學的忠孝仁愛信義和平禮義廉恥，這從小給的身教，教做人、做事，「這樣的道理，怎麼會跟君主制度跟封建制度有什麼關係？」君主制度跟封建制度跟做人做事道理，「根本是風馬牛不相及的問題」，「很奇怪耶，怎麼會用這個方式來談？」。

侯友宜說明，韓國的教育課程，已經將德育納入中小學教育中，日本的小學教育，也將儒家的倫理作為教材，他們不是都是民主國家嗎？「品德教育、儒家思想跟民主政治的衡平衝突在哪裡？沒有啊，所以真的奇怪」。

侯友宜進一步指出，他在新北市強調適性教育、品格教育，他在官校當校長時非常重視就是榮譽、品格教育。因此，絕對不要讓意識型態取代品德教育，時代的進步，人跟人的關係是越來越複雜，品格教育越來越重要，教育的養成非常艱鉅，要學科學的好、體適能也要好，品德才是根本，所以呼籲，希望大家重視品德教育，跟君主封建完全無關。

