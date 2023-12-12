6到12歲國家顧！侯友宜再拋課後照護政見　全面免費、寒暑假也開班

▲侯友宜公布課後輔導政策。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（12）日公布兒童課後照顧免費政策記者會。侯友宜宣布，將延續「0到6歲國家養」至「6到12歲國家顧」，推動公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，預算估計約54億，可逐年增加。

根據數據顯示，106學年度開班數為1萬292班、服務人次有16萬6280人，到111學年度開班數為2萬6731班、服務人次有44萬5882，但111學年度公立學校共1926校辦理，僅佔全國72％學校，近3成學校無課後班，國小學生涵蓋率僅約15％。

侯友宜認為，現行政策量能不足，無法滿足家長需求，時間不友善，對於急難照顧需求者無特別服務，負擔不輕，平均每生每年收費約3萬元，關懷不夠等四大問題。

侯友宜指出，生兒育女是現在年輕人在生活壓力下最大的挑戰，年輕人不婚不生也是政府未從生育到求學提供完善的照顧，他日前提出凍卵補助、兩胎優先抽社會住宅等政見及兒童照顧政策，希望可以讓青年更敢生育。

侯友宜近一步表示，「6到12歲國家顧」政策盼實現家長安心、學童安全、弱勢安穩的「三安」課後照顧服務願景。





主張一，公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」：校校有課照班，開辦率達100%。學生涵蓋率由現況15%增加到30%(符合OECD標準)，參加人數由18萬人，任內倍增為36萬人。

主張二，課後照顧到晚上7點：配合家長下班接送，延後照顧時間至晚上7點，平時、寒暑假均開班，協助急難照顧需求者。讓家長可以從容下班，也能更安穩地一起享受家庭時光，如果家庭遇到突發的急難，讓學校成為家庭的另一個避風港。

主張三，有需求就開班，偏鄉及弱勢學童也開設照顧專班：家長有需求就有照顧。偏遠地區、弱勢學童及身心障礙者開設照顧專班。

主張四，擴大民間參與，建立媒合平台，倍增青年就業：鼓勵民間參與，公私協力，任內增開2萬班以上，委外班級比率提升至20%以上，豐富多元課程服務，倍增青年就業機會。輔導已立案且優質的私人機構接受學校委辦。建立課照服務評估、認證及獎勵制度。

侯友宜表示，目標達成校校有課後班，全國學校開辦率100%，學生涵蓋率30%以上（OECD標準），約30萬家庭（含8萬弱勢家庭 ）可受益；聘用編制外課照相關人員，約創造3萬就業機會；提升外部受託單位能量，委外班級比率提升至20%等效益。

另，有媒體問到該政策實施後，校外安親班、補習班可能受到衝擊。侯友宜說，該政策會公私立合作，等於增加1萬5000個就業機會，學校可透過委外進來辦理，立案民間機構又多了和學校合作的方法，也帶動年輕人就職。

