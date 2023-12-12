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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德競總：藍白互罵大巨蛋　看見藍白一樣爛

▲▼姚立明、戴瑋姍召開「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲姚立明（左）、戴瑋姍（右）今天上午舉行記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對近期國民黨、民眾黨互相攻訐大巨蛋議題，賴清德競選總部主委姚立明、發言人戴瑋姍今（12）舉行記者會，現場除回顧藍白雙方針對大巨蛋為何延宕的互罵過程，姚也認為，藍白在台北市執政20多年，大巨蛋到現在才蓋出來，若出現問題，藍白雙方必定會互相推諉；戴也質疑：「藍白互相寄生，有利合無利分」。

姚立明指出，藍白在台北市接續執政20多年，針對大巨蛋問題，雙方卻互相推卸、叫囂，並且絕口不提遠雄因大巨蛋獲取的暴利。從馬英九擔任市長時簽下有利財團的不平等合約，去年10月台北地院以行賄罪判遠雄趙藤雄7年有期徒刑，馬市府的財政局長李述德更因涉嫌圖利遠雄、損害市民權益，依《貪汙治罪條例》圖利罪重判9年。後續接任的郝龍斌市府受到監察院糾正，公開條列合約的缺失多達39項，國民黨兩任政府完全不處理，讓財團繼續侵吞納稅人權益。

姚立明進一步說，柯文哲上任後揚言除弊，大動作清查大巨蛋違規，找出79項未按原核准圖說施工，柯文哲還痛批遠雄「無法無天」，勒令遠雄停工，一停就是5年半，甚至一度朝解約方向處理。結果，號稱公開透明的柯文哲竟帶著蔡壁如跟趙藤雄「密室協商」，之後柯文哲對遠雄和大巨蛋的態度180度轉變，除了要求相關局處修正之前認定的安全標準之外，連主張嚴審大巨蛋的台北市都市發展局前局長林洲民也被逼退，開始轉移焦點，改批民進黨政府拖延核准。

姚立明指出，大巨蛋開始營運後，多次出現漏水、爆鼠患危機、比賽途中警報聲響、一家四口受困樓梯間等狀況。甚至在亞錦賽時，還發生螢幕全黑、日本選手撞破大巨蛋全壘打牆，腳踝受傷被抬出場等事故。此外，真正的公安問題還沒受到考驗，但藍白故意忽略大巨蛋存在的安全問題，完全規避最高容留人數問題，看公開資訊就可以得知，人數上限多年來改來改去，藍白也繼續閃避圖利廠商的討論，一旦發生意外，藍白一定會互相卸責。

戴瑋姍表示，藍白相互掩護、沆瀣一氣，國民黨對於柯文哲過去8年完全沒處理大巨蛋的情況下，也是輕輕放下毫無批評，近年民進黨積極上架台灣，正向讓全世界認識台灣，柯文哲和蔣萬安則是讓全世界從亞錦賽中看到大巨蛋不堪一擊，連全壘打牆都能擊破，成為全世界笑話，也算是另類「看見台灣」。

戴瑋姍指出，柯文哲、侯友宜過去稱兄道弟，藍白合破局後兩人形同陌路，侯友宜在大巨蛋啟用後，特別發文暗酸柯文哲，他說「這是一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成？甚至被冠上5大弊案之首後，一拖就拖過8年」。她認為，國民黨應該重新去檢視，過去在郝龍斌時代的簽約，是多麽圖利遠雄、圖利財團，國民黨也是大巨蛋歷史共業的其中一員，但侯友宜不但不自我檢討，反而還罵柯文哲，把責任推出去，毫無反省之意。

戴瑋姍也特別舉出新北市重大工程拖延案例，包含捷運三鶯線的通車延至2025年、捷運汐東線更是延宕20年、新北市社會住宅決標數近兩年掛「0」、新北美術館假開幕真延宕，造成許多參觀民眾受傷。她痛批，侯友宜心裡沒有人民，只有假政績，他甚至拿新北美術館預算來做競選相關置入性行銷，呼籲不應該拿人民荷包為自己競選做加分；此外，侯友宜跟柯文哲都喜歡把錯都推給中央政府，「好事自己拿，壞事中央扛」，並再次鄭重呼籲「自己的問題自己扛」。

戴瑋姍再舉「Linbay好油」案指出，上週桃檢起訴「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓，檢方認為此案嚴重影響社會安寧，且為轉移社會輿論焦點，以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立及不安，請求從重量刑。國民黨和民眾黨之前鋪天蓋地攻擊執政黨，結果在被踢爆是自導自演後，很有默契的同時噤聲、裝沒事，也不見柯文哲出來譴責國民黨，「藍白互相寄生，有利合無利分」，都只是為了自己的政治利益在算計，根本就不是為了人民，這樣的政治人物適合領導台灣嗎？

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