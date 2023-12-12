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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜擅用葛來儀照片背書政策遭本人打臉　綠委批：丟臉丟到國外

▲▼葛來儀不滿與侯友宜合照被藍營當作暗示挺猴立場的宣傳，「我沒有」。（圖／翻攝葛來儀X）

▲葛來儀不滿與侯友宜合照被藍營當作暗示挺侯立場的宣傳，「我沒有」。（圖／翻攝葛來儀X）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜宣傳外交政策時，PO出與美國知名兩岸關係學者葛來儀（Bonnie Glaser）握手合照，引起本人不滿，藍黨團酸大家都知道葛來儀親民進黨、侯則道歉。對此，民進黨立委林楚茵12日表示，侯想占葛來儀便宜已經不是第一次，月初才斷章取義葛來儀文章攻擊賴清德，對方立刻發文澄清，現又散播假消息遭打臉，丟臉丟到國外。

對於侯友宜外交政策記者會，葛來儀在X張貼一張侯友宜與她的合照，內容是侯友宜的競選文宣，上頭寫著「政見主張之一：睦鄰政策 印太先行」。她在X標註國民黨及侯友宜寫道，「請別使用我的照片，或是我的陳述，來暗示我支持侯市長。我沒有。」

在葛來儀發文之後，侯友宜及國民黨的X已看不到這張照片。侯友宜今受訪時稱，葛來儀是他們非常尊敬，且她在台海局勢中有重要角色，平時也會提供很多意見，昨天是記者會一個文宣素材，用了很多訪美照片作背景，這是外交示意圖，因此產生誤解，「特別在這邊向葛來儀致歉」，他們也已立即調整。

對此，林楚茵指出，侯友宜想占葛來儀便宜已經不是第一次，月初才斷章取義、惡意扭曲葛來儀的期刊文章攻擊賴清德，立刻被葛來儀發文澄清，學不會教訓的侯友宜現在又貼合照想偷渡暗示得到支持，結果再次被打臉。

林楚茵表示，侯友宜左臉才剛被打完一巴掌，現在右臉又挨了一巴掌，這兩下耳光真響，侯友宜把國政當開玩笑，先是違法曝光思覺失調症患者的姓名與長像，現在又把別人沒有說的話移花接木，不尊重別人的阿斗，就算刪文也刪不掉昏庸無能。
 

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