彰化里長接受陸招待被檢舉　賴清德競總要侯友宜說明

▲里長何吉盛遭聲押。（圖／翻攝自何吉盛臉書）

記者呂晏慈／台北報導

彰化縣和美鎮糖友里長何吉盛日前組團赴中國旅遊，被檢舉接受落地招待，彰化檢方昨（11）向法院聲請羈押禁見。對此，賴清德競選總部發言人陳世凱今（12）表示，中國透過落地招待等介選事件頻傳，不分朝野政黨，都應該對這樣的情形同聲譴責，此外，也呼籲曾與何同台的國民黨總統候選人侯友宜應說明。

根據媒體報導，何吉盛是連任3屆的里長，也是中國國民黨21全黨代表、彰化縣村里長聯合服務總會長，上周侯友宜至彰化參訪並成立「全國里長侯援會」，侯親自授旗給何吉盛，何也致贈好彩頭給侯友宜。

對此，陳世凱表示，該名里長為彰化縣和美鎮糖友里里長，且在侯友宜成立「全國里長『侯』援會時，還親自授旗給何吉盛，與其關係非淺。

陳世凱說，此時何吉盛被檢調偵辦違反《選罷法》、《反滲透法》等相關法規，疑似配合中國統戰、介選，對比侯友宜喊出重啟服貿、開放中生就業等試圖將台灣鎖進中國的政見，更是啟人疑竇，呼籲侯友宜不應迴避質疑，應該出面說明。

陳世凱強調，中國透過假訊息、認知作戰，以及落地招待等介選事件頻傳，受到國際關注，台灣不分朝野政黨，都應該對這樣的情形同聲譴責，不應配合這樣的作為，成為破壞台灣民主自由的幫兇。