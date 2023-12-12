稱葛來儀多慮了　國民黨團：大家都知道她親民進黨怎會挺侯？

▲藍委游毓蘭（左起）、李德維、吳怡玎出席國民黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）在社群媒體「X」上，表示不要用她的照片及陳述，暗示她支持國民黨總統參選人侯友宜，她強調「我沒有。」對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（12日）表示，出乎意外葛來儀反應這麼大，2300萬人中知道或認識葛她的人，可能只有一、兩萬人。李也說，大家都知道，葛來儀親民進黨、總統蔡英文，「她怎麼會支持侯友宜啊」，這部分，恐怕葛來儀多慮了。

侯友宜昨發布國防外交政見，後續其中一張圖卡以侯跟葛來儀合照為底圖，讓葛來儀在X直言，「請別使用我的照片，或是我的陳述，來暗示我支持侯市長。我沒有。」葛來儀文中也直接標註侯友宜跟國民黨。

對此，李德維12日在國民黨立法黨團記者會上表示，天下本無事，庸人自擾之，一張照片並不代表葛來儀支持侯友宜。他倒覺得，（葛來儀）反應不用這麼大，畢竟現在各式各樣的照片都有流傳出來，當然可以做的是，以後避免當事人出現在同一張照片上，但第一時間的反應這麼大，令人出乎意外，說實話，2300萬人中知道或認識葛來儀的人，可能只有一、兩萬人。

媒體追問，葛來儀意思是，自己照片跟侯友宜放在一起，有種替侯背書的感覺。李德維說，大家都知道，葛來儀都是親綠，親民進黨、蔡英文，「她怎麼會支持侯友宜啊」，這部分，恐怕葛來儀多慮了。

藍委游毓蘭說，葛來儀自己太過敏感，之所以被呈現出來，是因為11月30日葛來儀在期刊《外交事務》（Foreign Affairs）有篇文章，號稱在美國是「One of the leading scholars」（權威學者之一），也接受很多中華民國委託的研究案，在中華民國媒體上曝光，不該動輒動怒。

游毓蘭也表示，上次聽說葛來儀對民眾黨總統參選人柯文哲提到其名字也很不爽，好像現在只有執政黨提到她時，不會有任何意見。希望葛來儀自己要了解，在台灣，至少在言論自由上是受到非常完整的保障。