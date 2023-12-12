影／民進黨點名國民黨「4大佔士」　顏寬恒、馬文君入榜

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（12）日公布「國民黨四大佔士」議題影片，發言人張志豪表示，國民黨地方惡勢力藉由長期擔任民代護航包庇家族土地利益，同時侵占國有地，顯然「占地」已是國民黨的DNA。國民黨地方家族，隻手遮天、無法無天，呼籲國人看清國民黨四大地方惡勢力家族貪婪本質，用手中的選票，選對的人來斬斷地方家族的不當利益。

▲民進黨公布「國民黨四大佔士」議題影片。（圖／民進黨提供）

張志豪指出，「國民黨四大佔士」包括新北汐止廖先翔家族，占山坡地保育區農牧、林業用地興建豪華大莊園，在國有地違建停車場牟利，不法獲利驚人，被踢爆後假拆又蓋回去，亳無羞恥心；新店羅明才家族族則是違法開挖大香山，被檢方查出都是山坡地保育區的地，違法開挖總面積達23萬平方公尺，相當於18座棒球場，行徑惡劣。

張志豪說，新北兩大家族都是長期擔任民代護航家族利益，同時都跟前新北市長朱立倫到現任市長侯友宜之間存在厚友誼，此期間市府是否涉及護航包庇，請侯友宜出面說清楚。

張志豪表示，台中顏寬恒家族涉嫌侵佔公有保護區土地，興建豪宅私人招待所，還以半價拋售豪宅卻沒實價登錄，佔盡國家便宜；南投馬文君家族則是以低價租用國有農地，違法興建700坪森林歐風莊園，在居住長達30年，日前遭南投縣政府認定是違建。國民黨的「四大佔士」就是國民黨最真實的寫照，只要有利可圖，侵害人民與國家權益也在所不惜。