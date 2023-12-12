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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

cos山道超商妹被辱「脫衣賣肉」　黃捷怒反擊：穿著是個人自由！

記者賴文萱／高雄報導　

高雄市立委參選人黃捷cos山道猴子當中的超商妹，照片PO出後引發話題，而她還大跳保庇舞，引起話題。前罷捷發言人徐尚賢對此開嗆，台灣的選舉已經不是選賢與能而是選美，網紅在台上絕對有人氣，但是心中有人民嗎？他懇請對手打敗黃捷，屆時他也會再發起二次罷捷。黃捷對此反嗆，穿著是個人自由，她的打扮沒有傷害到誰，也沒有消費別人。

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日晚黃捷臉書突PO出《山道猴子》經典角色「超商妹」cosplay照片，不到一天湧入2.6萬粉絲按讚。黃捷昨晚也穿著同款黑色背心、短版牛仔褲與作者Eric同台演出，之後更大跳保庇舞，掀起話題。

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」掀起話題。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，前罷捷發言人徐尚賢對此開嗆，台灣的選舉已經不是選賢與能而是選美，網紅在台上絕對有人氣，但是心中有人民嗎？網美看似賞心悅目，但是可以苦民所苦嗎？網紅網美是份職業，但是能勝任治國安民的志業嗎？

徐尚賢說，秀清涼、吸眼球、騙選票，綠營物化女性，黃捷脫衣賣肉，女權已死，女權鬥士也死。勇敢的台灣人、聰明的年輕人，相信我們的理智未死，千萬別讓自己被綠營當成白痴。

他最後懇請陳美雅、郭倍宏兩位委員打敗民進黨黃捷，還說「屆時鳳山定會發起第二次罷捷，大家一起成全黃捷當個譁眾取寵的跳梁小丑」。

國民黨高雄市立委參選人陳美雅則說，黃捷是不是扮錯人了，應該扮那個騎塑膠車想換R15的粉紅妹子，一直用各種名目來騙山道猴子，畢竟民進黨上上下下最擅長的，就是用各種謊言欺騙台灣人，被掏空的國家就像被掏空的山道猴子。

黃捷反嗆，穿著是個人自由，這次的扮裝照是結合她的興趣，只要能讓本土動畫產業、交通議題被關注都是好事。至於她要怎麼穿著打扮、照片好不好看，大家要如何討論都是審美問題，見仁見智，她強調，「我的穿著打扮並沒有傷害誰，也沒有消費別人」 

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