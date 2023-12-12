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餐廳必備小物！用1周「含菌數破300億」　醫示警：比馬桶還髒

▲▼餐廳,吃飯,聚餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲餐廳示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

抹布是餐廳、小吃店的必備清潔小物，然而每一片濕濕的它，都是細菌繁殖的溫床。胸腔暨重症專科醫師黃軒就提醒，店家使用的抹布本來就可能藏有大量細菌，所以建議定期更換、使用高溫消毒等，同時也分享關於「小吃店抹布」的研究，一個全新抹布使用一周，含菌數竟高達300億個，比住家地板和馬桶還髒。

黃軒今在臉書提到，「這幾天進入很多家咖啡店，看到大家都會把濕濕的、已出現黑色、綠色變化的抹布，放在托盤內當襯布，好像是比較容易吸水？我很好奇...很多都是知名的店家，店內員工難道沒考過廚房或店內衛生環境污染嗎？」

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黃軒表示，店家使用的抹布本來就容易藏有大量細菌，尤其在潮濕環境下，「根據模里西斯大學（University of Mauritius）健康科學部門的科研團隊進行的研究，他們測試了100塊已使用1個月的廚房抹布，包括進行細菌培植。結果發現49%抹布帶菌，當中36.7%分別驗出有大腸桿菌和腸道球菌；14.3%驗出金黃葡萄球菌。」

▲抹布（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲抹布要定期消毒、更換。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，黃軒分享了一項調查，是針對小吃店抹布做的研究，一個全新抹布使用1個禮拜後，含菌數高達300億個、菌落數上萬個；相較之下，每2天清理一次的住家地板菌落數約500個，馬桶坐墊的菌落數也只約1000個，且小吃店抹布上都是大腸桿菌，容易引發食物中毒、腹瀉，這讓他忍不住驚呼，「小吃店抹布若沒好好清潔，肯定比你家的馬桶更髒！」

最後，他也建議，店家抹布要定期更換，然後使用高溫水或煮沸殺菌法，至少水煮5分鐘，再來應使用有效的消毒劑清潔抹布，以確保殺死細菌。

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