信義區吃飯「1方式點餐」惹怒他　店員背黑鍋！網怒：變相漲價

▲原PO抱怨，沒有店員來點餐，卻被收服務費。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

台灣餐廳使用QR Code點餐越來越普遍，能省人力且增加出餐速度！不過一名網友抱怨，去北市信義區用餐，門口沒註明收取服務費，而過程他是用手機掃QR Code點餐，還自己倒水與倒醬料，直到結帳才知道要收10%服務費，讓他難以接受，「服務在哪裡？送餐跟收盤嗎？」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》發文透露，「現在世界未解之謎又多了一個」，指出他去北市信義區某餐廳時，店家是使用QR Code點餐系統，由於喝水、倒醬料都是自己來，讓他忍不住抱怨，還要收10%服務費，「服務在哪裡？送餐跟收盤嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，原PO還說，「台北信義區的店家基本上全部中招，上次去台北真的是讓我很無言，根本沒有服務！」

對此，原PO建議，店家乾脆在門口擺QR Code神主牌，「我服務費給QR Code功德箱還比較甘願。」

文章曝光後，多數人認為店員替老闆背黑鍋，「服務費是幫老闆買車用的，不是給員工的」、「沒有服務，還要收服務費，沒疫情的時候還有桌邊服務，疫情開始用QR Code能理解，疫情結束該回復了吧」、「服務費說穿了就是...氣氛及裝潢的轉嫁費用」、「台灣的服務費文化很奇妙，也不是給服務人員...是給老闆」、「用QR Code點餐要消耗我的網路流量，店家應該補貼回給我才是」、「服務費就是變相漲價」、「有時覺得超商員工才應該收服務費吧，十八般武藝樣樣都要會」、「QR Code點餐真的很煩，還是喜歡看著菜單向店員點餐」。

其他人認為，「雖然感覺不好，但店家自訂規定，只能建議消費前先看清楚能不能接受」、「不想付可以別吃，總會有免10%的店能光顧吧」、「不要去消費就好了，市場機制會淘汰不適合的店家」。

至於服務費的問題，原PO給予澄清，店家門口菜單並沒有寫收取服務費的規則，而結帳時，店員回應「我們帳單金額系統會自己計算出來，一直都有喔」，這番解釋才讓原PO感覺強迫中獎，「啊我就第一次去，我哪會知道？而且不止一家店這樣喔！」