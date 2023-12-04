餐廳鐵板麵「富二代才吃得起」　他見份量傻眼！全場吵翻：真的盤

▲原PO貼出120元的鐵板麵。（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

無肉無蛋的鐵板麵，一份破百元貴嗎？一名男網友表示，去某餐廳點了一份「特製鐵板麵」，選了蘑菇醬與加麵服務，結果餐點吱吱作響端上桌後，讓他大失所望，更調侃「平常老百姓，只能吃夜市牛排攤裡70元的鐵板麵。」該文引發網友吵翻，「在牛排店工作過，我可以跟你說這超盤」。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》貼出兩張照片，分別為120元的點餐單據，以及蘑菇醬鐵板麵，原PO還特別點了免費加麵的服務，豈料份量卻讓他大失所望。

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對此，原PO忍不住抱怨，「只有富二代吃得起高級牛排館裡120元的鐵板麵，平常老百姓，只能吃夜市牛排攤裡70元的鐵板麵。」

▲單上有附註「加麵」。（圖／翻攝爆廢1公社）



文章曝光後，網友反應兩極化，一派傻眼回應，「量超級少的」、「加麵只有這樣？」「這是兒童餐鐵板麵嗎」、「加麵這樣？我吃小麵攤的肉燥乾麵，吃2碗應該比這多」、「蛋呢菜呢？飲料、濃湯都去哪了？這樣120元？」「早餐店50元比這還多」、「成本20元+裝潢100元」、「我夜市雞腿排才110比你多塊肉和蛋」、「在牛排店工作過，我可以跟你說這超盤」。

另一派則認為大驚小怪，「120元其實沒很貴啊」、「這不公平吧？你要PO他的免費自助吧的東西吧，如果120元的鐵板麵，但是很多食物的自助吧，那這樣很值得120元，不要只PO麵而已」、「現在連我家附近夜市的鐵板麵都要120元了，還什麼高級牛排館？」「現在夜市鐵板麵也要100塊了，但牛排館有空調+舒適的用餐環境，120元值得啦」。