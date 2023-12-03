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日本餐廳「美女店員搧耳光」爆紅！1次日幣100元　客人排隊求被打

▲▼ 。（圖／翻攝自FB日本省錢小站）

▲日本餐廳提供搧耳光服務。（圖／翻攝自FB日本省錢小站）

記者施怡妏／綜合報導

日本居然有餐廳以「搧耳光」而出名，甚至還有許多顧客慕名而來，花錢請店員搧耳光，搧一次100日幣（約新台幣21元），指名再加500日幣（106元），顧客認為這是放鬆的方式，被打後生活壓力全沒了，由於此服務受到許多人歡迎，老闆娘還為此增加美女服務員，專門替客人搧耳光。

臉書粉專「日本省錢小站」在粉專發文，日本有間即將倒閉的餐廳，因為搧耳光的服務而大受好評，許多日本人慕名而來，「最後這種搧耳光服務不但把這家店給救起來，而且還紅到國外去，讓許多外國人也想要花錢來被搧耳光」。

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店家位於日本名古屋，被搧耳光的顧客認為很舒壓，生活壓力全煙消雲散，原本店內只有一名女店員負責搧耳光，一人只能搧一次，但顧客認為不過癮，要求增加次數，老闆娘只好增加人手，找來許多美女店員負責耳光。

原本搧耳光的服務是免費的，沒想到每天到店內的客人越來越多，老闆娘因此改成收費，搧一次耳光100日幣，指名某店員還要加500日幣，沒想到改為收費後，客人變更多，老闆娘又將制度升級，來店消費的女顧客可以去搧店裡男顧客的耳光，體驗搧別人耳光的快感。不過，粉專表示，「店家公告已經沒有提供這項服務，所以想要去被搧耳光的朋友可能要失望了」。

貼文一出，掀起網友討論，「在我們業界這是一種服務」、「雖然喜歡去日本購物，但日本真是一個奇怪的國家」、「人類壓力大啊」、「這在我們業界是種獎勵」、「懂玩的內行人們」、「我還以為是搧一次體驗而已，沒想到是來真的啊」、「正妹的話願意被打」。

本文獲得「日本省錢小站」授權提供轉載。

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