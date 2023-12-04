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新小北商圈業者感謝南消迅速應變　餐廳火災損失降至最低

▲台南市北區新小北商圈連棟式鐵皮建築餐廳發生火警，六大隊等救災人車前往搶救，成功使損失至最低程度，新小北商圈業者專程前往六大隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區新小北商圈連棟式鐵皮建築餐廳發生火警，六大隊等救災人車前往搶救，成功使損失至最低程度，新小北商圈業者專程前往六大隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區立賢路1段新小北商圈連棟式鐵皮建築餐廳，11月26日上午11時30分發生火警，其中1家餐飲店竄出濃煙與火舌，並向兩側延燒，台南市消防局獲報後先後派出六大隊等3梯次救災人車前往搶救，迅速疏散人員並快速阻絕延燒，確保民眾及商家建物資產安全，成功使損失至最低程度。

▲台南市北區新小北商圈連棟式鐵皮建築餐廳發生火警，六大隊等救災人車前往搶救，成功使損失至最低程度，新小北商圈業者專程前往六大隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「新小北商圈」的業主代表林先生、謝先生及市議員陳怡珍、許至椿特於12月4日，前來消防局第六大隊表達最誠摯的感謝之情。商圈代表表示，感謝消防隊員的迅速行動與專業素養，使得火災造成的損失得以極大程度的降低，並對他們無私的奉獻和勇敢的表現表示深深的敬意，消防局第六大隊當日指揮官邱淵明大隊長，代表接受感謝並回贈消防月曆。

▲台南市北區新小北商圈連棟式鐵皮建築餐廳發生火警，六大隊等救災人車前往搶救，成功使損失至最低程度，新小北商圈業者專程前往六大隊致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，本次有賴參與救災的警義消弟兄快速即時的救援及滅火工作，在短時間內控制了火勢，將損失降低到最低程度，火災並未造成人員傷亡，感謝受災的商家代表及市議員百忙中至第六大隊感謝，讓消防局弟兄感受到有民間夥伴支持，將持續努力守護市民安全。

市長黃偉哲表示，消防局弟兄能夠得到民眾的認可與感謝是他們工作的最大動力，台南市消防局弟兄會繼續努力，隨時準備應對各種突發情況，守護市民的生命財產安全。

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