LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！　LV、MONCLER都來了

▲LINE 免費貼圖，限時下載。（圖／翻攝自LINE官網）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選5款貼圖，其中包括了《跟著Co娃與小Co 歡樂過節動起來》、《路易威登 佳節限定貼圖》、《MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖》、《紐約狗狗 × 飛利浦水健康》等貼圖，可愛又實用，只要加入好友就能馬上免費擁有，快把握時間下載起來。

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1、《跟著Co娃與小Co 歡樂過節動起來》（立即擁有）

下載條件：加入「CoCo都可」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：180天

2、《路易威登 佳節限定貼圖》（立即擁有）

下載條件：加入「LOUIS VUITTON」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

3、《MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖》（立即擁有）

下載條件：加入「MONCLER」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

4、《紐約狗狗 × 飛利浦水健康》（立即擁有）

下載條件：加入「飛利浦水健康_建達國際」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天

5、《LINE 社群 × 日常的鵝言鵝語》（立即擁有）

下載條件：加入「LINE社群」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：90天