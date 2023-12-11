朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前收到朋友送來的LINE禮物，是星巴克大杯飲品的兌換券，但其實這是個整人把戲，若點開只會出現嘲笑被騙的語句，眼看對方煞有其事地慫恿，她不禁傻眼，此舉掀起兩極評價，而PO文也釣出一票苦主，直呼真的氣炸了。

女網友在Dcard分享截圖，只見朋友日前傳來LINE禮物，是星巴克大杯芝麻杏仁豆腐星冰樂的即享券，對方還接著笑說，「送你喝，點開來。」而她則不以為然，傻眼表示「這又是什麼新型把戲，我才不會笨到要點開。」

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▲朋友傳惡搞連結。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，這個戲弄人的把戲掀起不小討論，不少網友直呼，「這是整人吧，收下禮物還要被嗆貪心是殺X」、「好好笑，我根本不喜歡芝麻，直接跟同學說我不要喝」、「想問怎麼用，想拿去騙男友」、「這真的超無聊，還有一些人發去班群什麼的，真的沒啥好玩」、「請問有連結嗎，也想去玩朋友哈哈哈哈」。

而PO文也釣出苦主們，紛紛表示「我昨天晚上差點氣到腦中風」、「昨天也被男友騙點下去，一整個氣到」、「超像國小生才會開的玩笑」、「今天早上才被我姊姊騙，以為是送我的生日禮物」、「有人傳這個到班群，結果一堆人就這樣被騙了，下面一整排收回訊息」。

▲假禮物真嘲諷。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有網友苦笑，剛剛也被騙到，發現只要點開，就會收到自動傳送的訊息，「我超貪心，想領免費星巴克，活該我被騙。」

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