2023年台灣人最關注新聞排行出爐　「Me Too事件」登熱門榜首

▲2023年熱門新聞排行。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE TODAY今（11）日公開「2023十大熱門新聞話題與新聞圖解」，根據LINE TODAY觀察，年度新聞話題中以「Me Too事件」大咖藝人接續翻車，讓娛樂新聞首次登上年度話題新聞榜首！隨著俄烏戰爭常態化、新冠防疫降級與解封，更多民眾也轉向關注與自身生活密切相關的公共安全、後疫情時代公共衛生等民生議題，其中又以「普發6000元」為全民最關心，不僅入圍十大新聞話題，更是稱霸年度熱門圖解。

「Me Too 事件」成為新聞榜首、用戶最愛討論「美中台議題」

LINE TODAY公布「2023年度十大熱門新聞話題」，今年新聞熱點多元，又以娛樂新聞最受矚目，其中「Me Too事件」讓大咖藝人接續翻車、「天后李玟逝世」傳奇歌后的殞落震驚歌壇，分別為年度新聞第一、二名；「防疫政策鬆綁，多種病毒反撲」登上第三名，反應出大眾在疫情後對傳染病的敏感。隨著俄烏戰爭常態化，國際戰爭話題關注下降，民眾轉向關注與生活密切相關的「國內民生社會議題」，尤其以「繼承5億高中生墜樓」社會案件、「普發6000」福利政策、「屏東爆炸」與「建案吊臂砸中中捷列車」等消防公共安全最受矚目。

▲LINE TODAY 看世界最多人分討論與分享TOP 5。（圖／LINE）

今年國際情勢仍面臨動盪與不確定性，《TODAY看世界》從留言數及分享數資料統計，發現民眾對於「台灣在國際政治上的現況」表現高度關注，不論是外交出訪行程、美中台互動與戰爭議題，都反映台人對於國際事務的敏感性，並願意發表個人看法。同時，多數民眾最常和親友分享「全球經濟變動」、「民生產業發展」、「奇特現象趣聞」等國際新聞。

「全民普發6000元」最受關注 金鐘話題投票、果粉測驗引爆互動話題

「2023年度十大熱門新聞圖解」最吸睛的莫過於「福利和民生議題」，尤其以「全民普發6000元圖解懶人包」最獲大眾關注。

▲LINE TODAY 年度十大熱門新聞圖解。（圖／LINE）

根據今年首度公布的「2323年度熱門投票及測驗」，「休閒娛樂」、「民生與政策」等生活相關話題投票最受歡迎，包含金鐘獎、職棒、口罩令鬆綁、年假天數、李玟經典名曲等；測驗內容則以「鐵粉程度挑戰」、「冷知識挑戰」民眾最愛參與，例如果粉大會考、總統月薪、灌籃高手大會考、媽祖冷知識、BLACKPINK大會考、職棒小知識等。

台劇多元題材、好萊塢經典強片橫掃年度榜單 締造豐富多樣影視風貌

LINE TODAY發布「2023年度熱門劇評及影評」，戲劇評論方面，評論數最高的前10部作品以台劇佔多數，包含扣緊選舉時事的《人選之人》、反映偏鄉醫療困境的《村裡來了個暴走女外科》、重現日治時代生活的《牛車來去》、榮獲金鐘人氣大獎的《模仿犯》。其他上榜作品還包括台綜《飢餓遊戲》、真人版《航海王》等話題影集，橫跨懸疑、科幻、動畫、綜藝等多元類型，觀察出台灣觀眾對影視娛樂的廣泛興趣。

▲LINE TODAY 年度五大熱門劇評與影評。（圖／LINE）

電影評論方面，整體以好萊塢經典強片與新片巨作、經典動畫電影佔多數，由《不可能的任務：致命清算 第一章》榮登榜首，同樣上榜的還有以「芭本海默」迷因掀起熱潮的《Barbie芭比》、《奧本海默》，以及動畫神作《名偵探柯南：黑鐵的魚影》、《灌籃高手》，另外兩部本土劇情片《關於我和鬼成為家人的那件事》、《請問，還有哪裡需要加強》也入榜，顯示觀眾對於台灣文化與國片市場的支持，整體影評呼應票房與話題性，也展現台灣觀眾對於經典作品普遍有較高的期待與評價。