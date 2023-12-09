見台人LINE放「本名、本尊照」他不解　過來人曝2行業一堆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE跟別人聯絡，不過APP並沒有規定要用本名。就有網友觀察發現，不少人的LINE都是放自己的照片，連名字都用本名，「不會覺得風險很高嗎？留下的任何文字、影音都會截圖當證據，會這樣搞的人都在想啥？」話題引發熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「LINE頭像放自己照片、本名的都在想啥？」文中表示，「觀察下來，大家很愛在LINE上放自己的照片，然後名字用本名」，但這樣做的話，打出去的文字、傳出去的圖片若被截圖，上面就有本名、照片，「會這樣搞的人都在想啥？」

原PO也在留言處表示，他指的不一定是什麼壞事，「比方說我們公司，在LINE群講的事情，都會被截圖放公槽」，所以他的工作群是用貓咪照片當頭像。就有網友直呼，「上班要用啊！寫暱稱老闆不知道你是誰」、「當兵啊！當完後懶得換」、「公司群幾百人，不用本名誰知道。」

還有人指出，「你有朋友在當業務、律師這類的就知道惹，都馬一堆，遮遮掩掩客戶反而怕，本人照、真名，某些行業有他的必要性。」有網友則笑虧，「風景照的九成老人」、「一張照片跟一個名字，是有什麼好怕？」

另外，也有人表示，「雙開帳號不會喔？」「工作用跟聊天用兩個帳號」、「遇到這種的，我都直接在後面加註本名跟公司職務，避免浪費時間找人」、「很多老師會要求家長放小孩名字啊！」