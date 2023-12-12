港區議會選舉落幕　李家超喊「滿意」：沒有外國代理人

▲李家超現身投票站。（圖／路透社）

文／中央社

香港行政長官李家超今天聲稱，剛結束的區議會選舉是落實「愛國者治港」原則的最後一塊拼圖，這次選舉選出了「愛國愛港者」，沒有「外國代理人」。

李家超早上向媒體表示，新一屆區議會選舉的地方直選投票率是27.54%，有119萬多人投票，他對此感到滿意。

他說，為了落實「愛國者治港」原則，此前香港已選出選舉委員會委員、特首及立法會議員，區議員是落實有關原則的最後一塊拼圖。

他聲稱，這次選出的區議員都是「愛國愛港者」，符合當選要求，沒有「外國代理人」，不會違背香港利益；新一屆區議會將具建設性，而非過往般具破壞性，也會顧及國家主權，而非利用「兩制」來破壞「一國」。

李家超並說，他今天稍後將會公布179名委任區議員名單；另外27名鄉事委員會主席也符合出任當然議席原則。

香港新一屆區議會選舉前天（10日）舉行，昨天早上公布當選結果。在「愛國者治港」原則下，本屆只有被認可的「愛國愛港者」才能參選。

在沒有泛民主派的參與下，這次選舉成為親政府建制派的一場「政治遊戲」；在建制陣營幾個主要黨派中，民主建港協進聯盟獲得109席，取得最多議席，其餘黨派只占少數。

在「反送中」運動及「港獨」冒起之後，香港實施了國安法，又修改了立法會和區議會的選舉制度，目的是只讓「愛國者」參選並進入管治架構，以符合北京所訂定的「愛國者治港」原則。

經修改後的本屆區議會選舉，全部議席由479席減至470席，當中直選議席更由450席銳減至88席；本屆區議會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉事委員會的當然（保障）議席。

上屆區議會於2019年底舉行，泛民挾著「反送中」的氣勢大獲全勝，建制派大敗；泛民在452席民選議席中拿下388席，比例達85.9%，而建制僅拿下59席，僅占13%。

上屆投票率超過70%，主因是受「反送中」氣氛影響，被視為一次例外。相對之下，2011和2015年的選舉投票率分別是41.4%及47%。