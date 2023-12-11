港區議會選舉投票率27.54%　陸港澳辦：全面落實「愛國者治港」

▲10日舉行的香港區議員選舉現場。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港區議會選舉落幕，據今（11）日公布結果，共產生176名地區委員會界別議員和88名地方選區議員，投票率約27.54%。大陸國務院港澳辦（以下簡稱港澳辦）今早表示，此次是香港重塑區議會制度後的首次區議會選舉，全面落實「愛國者治港」，進一步夯實「由治及興」社會基礎注入強大動能。

綜合港媒報導，香港第七屆區議會選舉10日舉行，值得關注的是，並無任何非建制派人士成為候選人。

港澳辦表示，在中共中央採取制定香港國安法和完善香港特區選舉制度等一系列標本兼治舉措、推動香港局勢實現由亂到治重大轉折後，香港依法及時重塑區議會制度，使全面落實「愛國者治港」相關政治制度建設形成完整體系，對香港特區清除「亂」的根源、鞏固「治」的基礎，不斷走向由治及興，具有重大而深遠的意義。

港澳辦批評，在過去一個時期以來，在反中亂港分子的操弄下，區議會運作不斷走偏，以至失範失序，特別是「修例風波」期間，一批反中亂港分子利用制度漏洞進入區議會，將其變成宣揚「港獨」「黑暴」「攬炒」的平台，「這一慘痛教訓必須深刻汲取，如此惡劣情況絕不能被允許。」

港澳辦強調，「愛國者治港」是「一國兩制」的核心要義，新區議會制度優化選舉提名機制、完善參選人資格審查機制，有效防範反中亂港分子進入區議會，徹底終結反中亂港分子及其背後美西方等外部勢力通過選舉路徑奪取特區管治權的圖謀，確保區議會主導權牢牢掌握在愛國者手中，確保「一國兩制」方針在特區地區治理層面得到全面準確實施。

港澳辦提出，本屆選舉是「發展香港特色優質民主」，從多個方面開拓符合香港實際的全過程有序民主道路，包括優化選舉提名機制、設立區議員履職監察機制、增加地區委員會界別議員和委任議員等。

▲投票率。（圖／翻攝港府）

據港府消息，截至10日午夜12時，本屆選舉共有119萬3193名登記選民已投票，累積投票率約27.54%。

《香港01》指出，地區委員會界別選舉結果方面，民建聯共取得68席，當選率87%；工聯會9席，當選率近43%；新民黨10席，當選率83%；經民聯8席，當選率80%；自由黨2席，當選率近67%、勞聯1席，當選率50%，落敗的是出戰元朗地區委員會界別的勞聯副主席譚金蓮。

地區直選方面，民建聯在44區各派1人，結果取得41席，有3區未能勝出。大黨方面，經民聯和新民黨表現未如理想，經民聯派出10人，勝出4人，新民黨派出17人，勝出5人。