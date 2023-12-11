港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

▲港股「跌跌不休」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

港股跌勢持續，今（11）日恆生指數更是失守1萬6000點，創下13個月新低。股市低迷情況下，今年至今已有30家本地證券商結束營業，上市新股數目明顯大減。

恆生指數今早開盤後跌逾350點，最低來到1萬5975點，跌幅2.2%。其中，大陸國產體育服裝品牌「李寧」大跌月15%，最低價18.12元,創52周新低。

受股市低迷等因素影響，彭博社報導指出，今年至今已有30家本地證券商結束營業，上市新股數目明顯大減，因此已有一些美資大行出手裁員。

總部位於香港的耀才證券執行長Edmond Hui表示，這波券商關閉和裁員潮「是我見過最嚴重的一次」，如今每個人都很艱難，看不到隧道盡頭任何曙光。

報導指出，去年情況同樣不妙，據港交所統計，2022年共有49家證券商關門，創下新紀錄。恆生指數連跌4年，日均成交額比5年平均值跌14%，新股市場為2001年來最低迷，新股數目大減。

香港財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，面對極為複雜的外圍環境、經濟息口的週期變化，更要沈著靈活應對，著力提升香港經濟的競爭力、強韌度和多元性，為此要發展新產業、尋覓新夥伴、吸引新資金、開拓新市場。