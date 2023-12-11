　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲港股「跌跌不休」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

港股跌勢持續，今（11）日恆生指數更是失守1萬6000點，創下13個月新低。股市低迷情況下，今年至今已有30家本地證券商結束營業，上市新股數目明顯大減。

恆生指數今早開盤後跌逾350點，最低來到1萬5975點，跌幅2.2%。其中，大陸國產體育服裝品牌「李寧」大跌月15%，最低價18.12元,創52周新低。

受股市低迷等因素影響，彭博社報導指出，今年至今已有30家本地證券商結束營業，上市新股數目明顯大減，因此已有一些美資大行出手裁員。

總部位於香港的耀才證券執行長Edmond Hui表示，這波券商關閉和裁員潮「是我見過最嚴重的一次」，如今每個人都很艱難，看不到隧道盡頭任何曙光。

報導指出，去年情況同樣不妙，據港交所統計，2022年共有49家證券商關門，創下新紀錄。恆生指數連跌4年，日均成交額比5年平均值跌14%，新股市場為2001年來最低迷，新股數目大減。

香港財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，面對極為複雜的外圍環境、經濟息口的週期變化，更要沈著靈活應對，著力提升香港經濟的競爭力、強韌度和多元性，為此要發展新產業、尋覓新夥伴、吸引新資金、開拓新市場。

ET快訊
移工舞廳告示「台灣人不招待」　他撂近20人嗆聲踢館
「民意代表不是出來賣肉！」黃捷扮超商妹　館長：你在物化自己嗎
出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點
爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關
群創竹南廠傳「優遣」百人　公司回應了
芭樂公主底褲被拉到小腿　家屬怒：一定要判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子發現泡藥酒的海馬竟是「塑膠」　他哭笑不得：泡了2年

陳玉珍嗆砍4500萬預算　海基會：台商金門投資參訪「人數居冠」

曾笑「南京大屠殺」被永久封禁！網紅深夜復出　短短幾分鐘再被禁

陸專家建議：給老百姓發「現金補貼」　透過特別國債形式

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

男子發現泡藥酒的海馬竟是「塑膠」　他哭笑不得：泡了2年

陳玉珍嗆砍4500萬預算　海基會：台商金門投資參訪「人數居冠」

曾笑「南京大屠殺」被永久封禁！網紅深夜復出　短短幾分鐘再被禁

陸專家建議：給老百姓發「現金補貼」　透過特別國債形式

港股失守1萬6000點「創13個月新低」　今年30家券商倒閉

貓咖飄惡臭？網傳「20隻貓」餓到互相殘殺　老闆怒回：路人亂餵

陸養豬場禁飼養員洗澡後穿個人內褲　防非洲豬瘟！違者罰876元

陸華夏銀行天津分行長墜樓亡　在任3年被開兩張監管罰單

肉沒涮熟！男吃麻辣鍋後癲癇發作　醫一看嚇：全身700多條蟲

山西40車連環撞！致「1死6傷」油罐車洩漏　疑因雪天路滑

嘉縣站調查官買權利車…涉違法查詢車主個資！嘉檢偵結起訴

林玟誼點頭嫁！　《阿叔》黃新皓捧玫瑰浪漫求婚「帶父母登門提親」

「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦

館長酸黃捷賣肉　林昶佐嗆「父權壓迫」：不尊重動漫文化

男子發現泡藥酒的海馬竟是「塑膠」　他哭笑不得：泡了2年

認兒子女友騙錢又騙感情　母護子抓狂竟PO她「身分證公審」

PANTONE 2024年度代表色「柔和桃」唇膏美到夢泡！NewJeans同款先搶收

陳祖輝／國道設置過多警示告示牌　醜了風景又徒增民怨

網紅女友中彈爆血！「交往11年」恐怖情人開槍後輕生　恐怖過程曝

涉政治獻金疑雲　日本首相岸田擬撤換安倍派全數閣員15人

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

川西之美／藏族女性頭箍有年齡密碼

男吃火鍋肉沒涮熟　體內發現700條蟲

川西之美／闖進天神調色盤「九寨溝」

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

緬北明家「團滅」 陸通緝10「詐騙頭目」...愛心女神懸賞價220萬

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

七旬老伯懷疑血緣？殘忍「殺害兒孫」

陸外送員騎車闖社區　被保全拿刀捅死

香港區議會選舉　下午4點半投票率才19%

更多熱門

相關新聞

陸港澳辦：新一屆選舉落實「愛國者治港」

陸港澳辦：新一屆選舉落實「愛國者治港」

香港區議會選舉落幕，據今（11）日公布結果，共產生176名地區委員會界別議員和88名地方選區議員，投票率約27.54%。大陸國務院港澳辦（以下簡稱港澳辦）今早表示，此次是香港重塑區議會制度後的首次區議會選舉，全面落實「愛國者治港」，進一步夯實「由治及興」社會基礎注入強大動能。

香港區議會選舉　下午4點半投票率才19%

香港區議會選舉　下午4點半投票率才19%

香港區議會選舉登場　「愛國者治港」最後拼圖

香港區議會選舉登場　「愛國者治港」最後拼圖

港股暴跌今年已有30家券商倒閉　彭博：IPO規模較過去10年降84%

港股暴跌今年已有30家券商倒閉　彭博：IPO規模較過去10年降84%

台股超車港股千點　謝金河：往事不如煙、香港忽悠回到97前

台股超車港股千點　謝金河：往事不如煙、香港忽悠回到97前

關鍵字：

香港香港經濟港股恆生指數香港券商港股大跌港股暴跌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面