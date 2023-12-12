▲中二選區熱戰！林右昌陪林靜儀掃街人氣旺，攤商高喊「凍蒜」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲2024選戰倒數，內政部長林右昌特地到台中陪林靜儀一起掃街拜票。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2024選戰倒數，爭取連任的民進黨台中第二選區立委林靜儀，假日一早在內政部長林右昌、新住民姐妹陪同之下，前往霧峰市場掃街拜票，林靜儀親切與攤商握手寒暄，有攤商熱情送上象徵「好彩頭」的蘿蔔加持，林靜儀也瞬間變身成打卡點，不少攤商與民眾都紛紛搶著跟她拍照，人氣強強滾！

▲▼有攤商熱情送上象徵「好彩頭」的蘿蔔加持，人氣強強滾！

林靜儀表示，「其實我們來霧峰市場已經掃街掃好幾次了，掃到市場的攤商跟朋友都說又看到你了，整個選戰越來越熱，民眾對於持地改變跟持續發展的期待也越來越強烈，今天很高興部長也來陪我們，為了台灣未來的穩定跟經濟的發展，希望大家3票民進黨繼續支持我們」。

▲林靜儀也瞬間變身成打卡點，不少攤商與民眾都紛紛搶著跟她拍照。

林右昌指出，「選對人的話，可以看到我們生活改變，而且速度是可以很快的，林靜儀是一個非常認真而且非常專業的立委，她上任以來非常認真的幫地方爭取各項經費跟建設，像是生活圈的道路以及學校周邊環境的改善，在台中市中央就投入將近1百億元，在林靜儀的選區超過25億元，這麼短的時間內達成這麼好的成果，我想值得我們所有市民朋友，大家一起來支持林靜儀」。

▲林右昌指出，「選對人的話，可以看到我們生活改變，而且速度是可以很快的，大家一起來支持林靜儀」。

林靜儀和林右昌下午接著到霧峰南天宮參拜，並且致贈桌裙，力拼2024，林靜儀走訪各個選區深入基層，一步一腳印在地方走動，傾聽選民聲音，深入了解地方需求和期望，林靜儀透露「過去兩年，中二選區很多民眾都跟我們說，他們感受到中二選區不一樣了，我們把更多中央的資源帶到地方，積極幫忙大家把過去10幾年沒有改善的公共建設、學校建設、民生相關政策做改善，明年1/13我們繼續團結，繼續維持中二選區的發展跟自由」。

▲▼林靜儀和林右昌下午接著到霧峰南天宮參拜，並且致贈桌裙。

林靜儀擔任立委後，走訪將近20個國家，積極推動國會外交，持續爭取大台中交通建設，推動城市縫合、發展觀光，並延續地方改革政見，強化服務應戰，希望用溫柔堅定的力量，給選民更好的中二家鄉。

▼林靜儀一步一腳印傾聽選民聲音，希望用溫柔堅定的力量，給選民更好的中二家鄉。

