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不加價！超商「10款人氣鮮食變大了」　爽吃35層法式千層、2倍蛤蜊料

▲▼全家10款鮮食甜點變大了 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商10款人氣鮮食變大了 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

加量不加價！有超商特意把「10款人氣鮮食變大了」，像是稻荷壽司可以多吃1個、法式千層從25層長高至35層，份量通通變多，但價格不變，飽足感十足；加碼於APP隨買跨店取推「大杯量中杯價」就能買到，12月13日起陸續於全門市上市，各品項數量有限、售完為止。

▲▼全家10款鮮食甜點變大了 。（圖／記者蕭筠攝）

▲海之味漁夫飯蛤蜊增加2倍更澎湃。

▲▼全家10款鮮食甜點變大了 。（圖／記者蕭筠攝）

▲稻荷壽司從4入變成5入。

為歡慶35周年，全家強勢推出「35%增量大回饋」活動，精選10款人氣鮮食從主食、輕食、甜點、麵包、袋裝小吃等通通加量不加量就能爽吃，首推年度熱銷「海之味漁夫飯」，把主菜蛤蜊加量至2倍，搭配日式醬香炊飯，每一口都超滿足，而「稻荷壽司」則是「數量4+1」大升級，從原本4入規格增加到5入，飽足感更升級，除外還有像是「古早味香滷嫩雞胸」、「蒜香紐奧良風味雞Q球」、「青醬雞肉義大利麵」、「義式蕃茄紅醬燻腸焗飯」等也通通增量。

▲▼全家10款鮮食甜點變大了 。（圖／記者蕭筠攝）

▲法式千層蛋糕從25層長高至35層。

▲▼全家10款鮮食甜點變大了 。（圖／記者蕭筠攝）

▲紅豆麵包放大增量35%。

甜點部分必吃從25層長高至35層的「minimore法式千層蛋糕」，光是視覺效果就超驚人，以及整體放大35%的「香草卡士達泡芙」，大口咬下炸出滿滿內餡；烘焙麵包類則有「克林姆麵包」、「紅豆麵包」等也放大增量35%，以上12月13日起連3周固定每周三陸續上市推出，數量有限、售完為止。

另於隨買跨店取也祭出加碼回饋，12月13日起至12月26日凡購買大杯經典美式，可用中杯35元價格入手，特大杯則下殺45元，每人每品項限買10杯，並開放寄杯、冷熱互換，兌換期限至2024年2月29日。除外，也網羅近60款FMC商品可享「2件65折」優惠，讓消費者省荷包有感。

▲▼7-11新推2款西班牙風味美食。（圖／7-11提供）

▲7-11新推2款西班牙鮮食。（圖／業者提供）

另，7-11近日也推出2款西班牙料理鮮食，首推「西班牙風味海鮮燉飯」，選用大量蔬菜翻炒再加入海鮮高湯熬煮成炊飯，搭配魷魚圈、魷魚丁、蝦仁、櫛蝦仁、櫛孔貝等多超澎湃海鮮，滿足爆表；另一款「西班牙克里歐燉麵」，克里歐醬以切角番茄塊蒜末炒焙後加入多種西式香料提味，再加入白酒嗆鍋後進行烘烤，還吃得到魷魚圈、鮮蝦等料，打造多層次口感，即日起於全門市開吃。

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