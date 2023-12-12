台北寶可夢中心店員1句話獲讚　鐵粉：台灣逛過最舒服店家

記者黃翊婷／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8日開幕，吸引大批人潮，目前仍得領取入店整理券才能進店消費。一名鐵粉在PTT發文分享消費心得，大讚店員專業又親切，會貼心提醒顧客「有什麼想要的寶可夢，找不到都可以詢問喔」，堪稱是他在台灣逛過最舒服的店家。

▲台北寶可夢中心8日開幕。（圖／記者謝盛帆攝，下同。）

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8日在新光三越信義天地A11開幕，這是繼新加坡之後，寶可夢中心在日本海外開設的第二家分店，開幕前一天晚上就有民眾在信義區熬夜排隊。目前，民眾想要進店消費，仍需要先行領取入店整理券，再按照整理券上的時間進入。

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▲店內商品種類眾多。

有鐵粉在PTT的C_Chat板發文分享消費心得，自己是在上午7點半排隊拿到下午4點35分的入場券，並大讚店員專業又親切，不僅會在店內貼心提醒「有什麼想要的寶可夢，找不到都可以詢問喔」，面對顧客詢問也能快速解答，例如朋友想買蓋歐卡的商品，原本擔心店員不知道，沒想到店員馬上精準將他們帶到蓋歐卡的商品區，讓他印象深刻，「這大概是我在台灣逛過服務最舒服的店家了。」

其他網友看完文章也紛紛留言表示，「確實氛圍跟日本的寶可夢中心很接近」、「大推店員，逛得很開心」、「我覺得跟一般台灣服務業不一樣的是，感覺得出對方也是這個作品粉絲的一種專業與熱情吧？這是平常消費很少感覺到的」、「服務業本來就台灣強項」、「寶可夢中心的服務態度本來就超級好，台灣只有鼎泰豐能比吧」。