　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

記者任以芳／廣州報導

東森自然美預計明年翻轉發展「科技美容」，東森集團總裁王令麟特地前往廣州探視5位店主老師，許多資深美容師積極開發年輕客層商機。王令麟也指出，未來將堆動年輕化的副牌，以及平價商品，慢慢養年輕客群，並且針對廣州行銷策略要「接地氣」，幫助所有店主老師一起開店賺大錢，廣州衝刺未來3年要新增1千家門店。

東森自然明年在全大陸新增加2500間門店，東森集團總裁王令麟十分重視華南地區加盟店，親自飛往福州和廣州視察，並且與5位廣州店主老師深談，抓問題。

▲▼廣州2、東森集團總裁王令麟、廣州視察 、加盟主、 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲東森集團總裁王令麟要讓東森自然美朝向「科技美容」發展。（圖／記者任以芳攝）

王令麟首先指出，「明年的春天定位變成科學美容、科學健康。上個月在上海跟復旦大學簽訂合約，由上海金融管理學院幫助『科學美容』升級。」

由於自然美品牌落地大陸有32年歷史，老品牌翻轉新科技美容，除了老客戶權力至支持，未來主力消費市場90、00後必須跟上，該怎麼繼續吸引年輕族群加入自然美，成為資深店主老師挑戰。

▲▼廣州2、東森集團總裁王令麟、廣州視察 、加盟主、 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟未來要創立年輕品牌 ，吸引更多年輕族群。（圖／記者任以芳攝）

王令麟指出，「許多店主老師和美容師至少工作18年以上，老客戶年齡層偏高，年輕人進不來，未來要研究副品牌，推動平價商品，創造另外一個牌子來培養年輕人，慢慢把年輕客群往上拉。」

廣州市美概念美容中心加盟店店主老師李艷莉也表示，十分認同「科技美容」是未來趨勢，現在年輕人沒辦法躺在床上按摩2個小時，要求快速有效、立竿見影的保養效果。

王令麟也提醒，「再過10年不能沒有新會員，魚池要有小魚，新鮮的水養『她』才行，不然越來越老，台灣也是一樣。」

▼東森集團總裁王令麟與廣州市美概念美容中心加盟店店主老師李艷莉合影。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森集團總裁王令麟、廣州視察 、廣州總部 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森集團總裁王令麟、廣州視察 、廣州總部 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟與廣州市環東美容有限公司加盟店主老師田紅霞合影。（圖／記者任以芳攝）

廣州市環東美容有限公司加盟店主老師田紅霞也說，「我很愛自然美，我愛到骨子裡面，自然美給我一桶金，我們就要好好做。」

廣州市天河區珠江新翡翠明珠美容店店主老師劉靜也說，「我們品牌這麼多年了，不停的把文化植入到客戶的內心裡，很多客戶都說在其他地方做身體，最後一定要來自然美做臉。」

王令麟也鼓勵，「你做這麼久，很多美容要展店，鼓勵裡面的美容師出去開店，才會成長又賺錢，像是杭州的加盟店，3個店、5個店一直開，孵化美容師變店長。」

▲▼東森自然美、東森集團總裁王令麟、廣州視察 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟針對廣州和大灣區，三年內要新增1千家門店。（圖／記者任以芳攝）

談到其他發展計畫，王令麟也指出，東森自然美規劃「跨界產品」，集團在香港有一個跨境電商草莓網，未來準備提供給加盟店不同美妝商品。

王令麟說，「像是知名的香奈兒、蘭蔻等等好的美妝品，買自然美送香奈兒，可以在手機上訂購，我們在上海百貨公司專櫃店『natural beauty』，左邊櫃位是香奈兒，品牌價值就上去了，這方面我們在努力。」

「明年新的春天，我們會提出很多方案。」王令麟進一步強調，「我一路從上海、浦東、杭州、福州、廣州，發現行銷要接地氣，不能全國一個標準，針對廣州和大灣區，我們要『接地氣』，根據這邊的競爭環境，要想出一個另外的方式。」

王令麟也非常有信心，向所有廣州店主老師、美容師加油打氣，「今年（公司）有一系列規劃，準備明年要宏圖大展，廣州、大灣區目前只有85個店，希望3年內目標開到1千家，絕對有機會的！」

▼ 東森集團總裁王令麟與廣州市天河區珠江新翡翠明珠美容店店主老師劉靜合影。（圖／記者任以芳攝）

▲▼東森自然美、東森集團總裁王令麟、廣州視察 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
網突傳周海媚離世！　工作人員拒回應
陳玉珊認了離婚！「已恢單一段時間」斷20年情
黃仁勳脫掉皮衣！坐街邊「吃蝸牛、牛肉河粉」照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢

陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分

伴娘狂要紅包拒開門！新郎好友「丟2顆煙霧彈」燻出新娘

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮　警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

媽咪喊「幫我拿外套！」 　歐告秒從房間叼出客廳

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢

陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分

伴娘狂要紅包拒開門！新郎好友「丟2顆煙霧彈」燻出新娘

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮　警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

中鋼擺脫營運低潮　11月獲利10.13億扭轉去年同期虧損狀況

「公主切」堪稱本季最熱門髮型！短髮、長髮6款變化　配瀏海仙氣無敵

生成式AI為駭客帶來助力！　趨勢科技示警2024年4大資安事件

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

美式只要18元！4大超商「雙12咖啡優惠」懶人包來了

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

Fed鴿聲響起　美股收紅83點、台積電ADR漲0.59%

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

大陸熱門新聞

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

陸小學依積分擇優錄取　爸媽可靠捐血加分

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

33歲女孩千里尋親「生母拒見」 生父出面連抱抱都不肯給

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」

曾笑南京大屠殺！網紅深夜復出再被禁

男吃火鍋肉沒涮熟　體內發現700條蟲

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮 警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

更多熱門

相關新聞

總裁王令麟：等妳女兒接班，我會再來

總裁王令麟：等妳女兒接班，我會再來

「遇見自然美，我真的很感恩！」60歲多歲資深店主老師老占巧珍，從事自然美有26年時間，長期維持年進貨40萬人民幣的好業績。東森集團總裁王令麟前往探視時也很佩服，「妳是我見過最熱愛工作與自然美的人。」占巧珍也說，以後自己做不動，女兒會接手，讓東森自然美這塊好招牌永遠傳承下去。

彭淮南「顧膝蓋」社區房價創高　每坪飆破180萬

彭淮南「顧膝蓋」社區房價創高　每坪飆破180萬

總裁王令麟：東森自然美三年內翻「科技美學」

總裁王令麟：東森自然美三年內翻「科技美學」

更保節78年　東森再獲獎

更保節78年　東森再獲獎

王令麟：東森自然美春天升級「科技美容」

王令麟：東森自然美春天升級「科技美容」

關鍵字：

東森自然美東森集團總裁王令麟廣州加盟店

讀者迴響

熱門新聞

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

Joeman新片罕見平價對決平價！本人認經費拮据

于美人血壓飆到234「正在急診」　曝檢查異常

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

《我的少女時代》導演陳玉珊認離婚！　「恢單一段時間」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃仁勳脫掉皮衣！坐街邊品嚐蝸牛、河粉

即／國4車禍！警方追捕車手　2嫌自撞翻覆

日本1晚「台幣1300元」含早餐！他狂讚贏國旅

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面