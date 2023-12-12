活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

記者任以芳／廣州報導



東森自然美預計明年翻轉發展「科技美容」，東森集團總裁王令麟特地前往廣州探視5位店主老師，許多資深美容師積極開發年輕客層商機。王令麟也指出，未來將堆動年輕化的副牌，以及平價商品，慢慢養年輕客群，並且針對廣州行銷策略要「接地氣」，幫助所有店主老師一起開店賺大錢，廣州衝刺未來3年要新增1千家門店。



東森自然明年在全大陸新增加2500間門店，東森集團總裁王令麟十分重視華南地區加盟店，親自飛往福州和廣州視察，並且與5位廣州店主老師深談，抓問題。

▲東森集團總裁王令麟要讓東森自然美朝向「科技美容」發展。（圖／記者任以芳攝）



王令麟首先指出，「明年的春天定位變成科學美容、科學健康。上個月在上海跟復旦大學簽訂合約，由上海金融管理學院幫助『科學美容』升級。」



由於自然美品牌落地大陸有32年歷史，老品牌翻轉新科技美容，除了老客戶權力至支持，未來主力消費市場90、00後必須跟上，該怎麼繼續吸引年輕族群加入自然美，成為資深店主老師挑戰。

▲東森集團總裁王令麟未來要創立年輕品牌 ，吸引更多年輕族群。（圖／記者任以芳攝）

王令麟指出，「許多店主老師和美容師至少工作18年以上，老客戶年齡層偏高，年輕人進不來，未來要研究副品牌，推動平價商品，創造另外一個牌子來培養年輕人，慢慢把年輕客群往上拉。」



廣州市美概念美容中心加盟店店主老師李艷莉也表示，十分認同「科技美容」是未來趨勢，現在年輕人沒辦法躺在床上按摩2個小時，要求快速有效、立竿見影的保養效果。



王令麟也提醒，「再過10年不能沒有新會員，魚池要有小魚，新鮮的水養『她』才行，不然越來越老，台灣也是一樣。」

▼東森集團總裁王令麟與廣州市美概念美容中心加盟店店主老師李艷莉合影。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟與廣州市環東美容有限公司加盟店主老師田紅霞合影。（圖／記者任以芳攝）

廣州市環東美容有限公司加盟店主老師田紅霞也說，「我很愛自然美，我愛到骨子裡面，自然美給我一桶金，我們就要好好做。」



廣州市天河區珠江新翡翠明珠美容店店主老師劉靜也說，「我們品牌這麼多年了，不停的把文化植入到客戶的內心裡，很多客戶都說在其他地方做身體，最後一定要來自然美做臉。」



王令麟也鼓勵，「你做這麼久，很多美容要展店，鼓勵裡面的美容師出去開店，才會成長又賺錢，像是杭州的加盟店，3個店、5個店一直開，孵化美容師變店長。」

▲東森集團總裁王令麟針對廣州和大灣區，三年內要新增1千家門店。（圖／記者任以芳攝）



談到其他發展計畫，王令麟也指出，東森自然美規劃「跨界產品」，集團在香港有一個跨境電商草莓網，未來準備提供給加盟店不同美妝商品。

王令麟說，「像是知名的香奈兒、蘭蔻等等好的美妝品，買自然美送香奈兒，可以在手機上訂購，我們在上海百貨公司專櫃店『natural beauty』，左邊櫃位是香奈兒，品牌價值就上去了，這方面我們在努力。」



「明年新的春天，我們會提出很多方案。」王令麟進一步強調，「我一路從上海、浦東、杭州、福州、廣州，發現行銷要接地氣，不能全國一個標準，針對廣州和大灣區，我們要『接地氣』，根據這邊的競爭環境，要想出一個另外的方式。」



王令麟也非常有信心，向所有廣州店主老師、美容師加油打氣，「今年（公司）有一系列規劃，準備明年要宏圖大展，廣州、大灣區目前只有85個店，希望3年內目標開到1千家，絕對有機會的！」

▼ 東森集團總裁王令麟與廣州市天河區珠江新翡翠明珠美容店店主老師劉靜合影。（圖／記者任以芳攝）