快訊／侯友宜拋國防政見！軍人加薪「百億」　軍人節全國放假

▲侯友宜國防外交政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日下午召開國防外交政策記者會，不分區立委參選人陳永康上將、現任立委江啟臣、國民黨副主席夏立言、台大政治系教授左正東出席。侯友宜提出建構國家安全戰略，軍人加薪「百億」，強健國防「十力」，並且九三軍人節要改成全民敬軍節，要全國放假。

針對政見主張一「國家安全戰略藍圖」方面，侯友宜指出，為了維繫台灣安定與印太區域穩定，他提出「嚇阻」、「對話」、「降低風險」的3D戰略，作為國防、外交與兩岸政策指導方針，且在就職10個月內公佈《中華民國國家戰略》，將「3D戰略」近一步具體化。

侯友宜再提，政見主張二方面，他要推動「志願役百億加薪方案」，讓戰鬥單位志願役每月最多加薪萬元，估計每年約增106億元，包括「戰鬥加給」增67億，「志願役加給」增39億。

此外，侯友宜再指，還要精進入伍流程，減少役男入伍前等當兵的時間，分發時間讓民間專長與服役結合，革新訓練內容，增加義務人員的外離島加給。

侯友宜提出政見主張三為「厚植國防戰力基礎」方面，當選後要成立「行政院全民防衛動員委員會」，改進軍事教育，並且設定14項交流重點，持續深化與美國的軍事交流，協助國內廠商通過美國國防部的「網路安全成熟度」認證，近日美國防工業的供應鏈，還要將「九三軍人節」改為「全民敬軍節」，且全國放假。

最後，侯友宜指政見主張四，「十大建設打造可恃嚇阻戰力」方面，發展「機動、匿蹤、智慧、小型、大量」等不易被偵知，且難以反制的「不對稱戰力」；藉由建構完整的三軍共同體，大幅提升視距外接戰力，接戰效率與殺傷效果；持續強化在共軍犯台時，可跨海打擊共軍目標的「聯合壓制作戰」能力。