史上最大潤寅超貸案　「法官轉律師」收1250萬慘了

▲法官轉任的律師黃呈熹，遭控收取潤寅集團顧問費1250萬元幫忙滅證和洗錢，判刑1年10月確定。（圖／CTWANT提供）

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司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹，檢方指控他收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，纏訟4年後，終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，近日將發監執行。

63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官，不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲，女書記官卻在捷克失蹤，後來陳屍在捷克小鎮河邊，死因不明；黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。

▲台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案，在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭，場面十分壯觀。（圖／CTWANT提供）

創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。

2019年4月起，星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力，王音之不堪壓力，找上曾任法官的黃呈熹商量對策，前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃：「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦纔好？」黃回「這是必然的，銀行本來救（就）起疑了，當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元，為遮掩犯行陸續償還後，未還款項仍達43億4300萬9752元。

▲潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元，各遭重判25年、27年徒刑確定。（圖／CTWANT提供）

楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。

黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行，其中觸犯刑法第165條滅證罪，高等法院已在2021年9月間判刑10月確定，不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴，最高法院2023年11月2日駁回上訴，判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。

負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁（現為北檢主任檢察官）是司法官訓練所47期結業，承辦潤寅案時，雖然才剛生產不久，但為求突破案情，不捨晝夜、勾稽比對，同事們都看在眼裡，最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案，已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審，連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網，成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作，陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。

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