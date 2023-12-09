正宮社區門口拉布條「把丈夫私生子接回家」！內行曝用意：很高招

▲正宮在小區拉布條迎接老公的私生子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

是正宮的氣度還是另有心機？中國大陸廣東一個寧靜小區，近日被一段「正宮拉布條迎老公私生子回家」影片鬧得天翻地覆，只見元配請來樂隊在住家外鑼鼓喧天，還找人在現場拉起「作為正妻，特來納妾，迎（私生）子回府」布條，掀起各界熱議。

據《搜狐》報導，正宮特別在停車場舉起「感謝張夢琳小妾，深愛我夫房偉區。作為正妻，特來納妾，迎子回府」紅布條，與讓樂隊穿紅衣敲鑼打鼓迎接的影片，迅速在陸網爆紅。對此，有人稱讚「元配格局真大」、「佩服，如果接回去能和平相處也能說得過去」。

▲正宮請人在小區拉布條與奏樂。（圖／翻攝自微博）

但有網友指，正宮實際上是在警告小三，且私生子與元配住一起，既是「人質」也肯定得不到好臉色。還有同小區的網友表示，當天得知小三住在同小區，也在同個業主群感到相當驚訝，而他會知道，是因為正宮當天還發了附有「老公與小三照片」的傳單。

▲正宮一手歡迎私生子，一手公審小三與老公。（圖／翻攝自微博）

從傳單可見，元配雖寫下「感謝張夢琳小妾，深愛我夫房偉區，順便產卵。作為正妻，特來納妾，迎子回府」；卻又標註老公及小三出身地，還在2人照片標上「渣男」、「小三」，以及在傳單最下方寫「防火防盜房偉區，防火防盜此鄰居」。讓網友們看了驚呼，「這女人不簡單」、「這一招很高調，讓丈夫小三丟人現眼」、「看似大氣其實很有頭腦」。

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