柯文哲選情看衰　民眾黨下修不分區席次

▲民眾黨台中市第1選區立委候選人蔡壁如初次投入地方選舉，獲得國民黨台中市長盧秀燕支持。（圖／CTWANT提供）

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2024年總統暨立委選舉接近尾聲，民眾黨正副總統候選人柯文哲和吳欣盈在正式登記參選後，民調支持度雪崩式下滑，連帶影響民眾黨的政黨票；民眾黨人士表示，黨內已經下修不分區立委席次，必須強化區域立委選戰，鎖定宜蘭縣、台中市第1選區和新竹市3地，其中新竹市選戰更牽動未來該地的政治勢力變化。

根據《美麗島電子報》長期追蹤民調，民眾黨「柯盈配」支持度不斷下修，12月初始就已跌破15%。就連柯文哲的前戰友，現為民進黨總統候選人賴清德競總主委的姚立明也看衰，指稱民眾黨基本盤應該有10至15%，不過若繼續下降就是崩盤，可能連立委都會崩，屆時5席不分區立委恐怕很難保住。

面對血止不住的選戰頹勢，柯文哲公開受訪時雖強硬表示，民調是被操作的，並認為台灣政壇現在就是三強鼎立的政局。但有民眾黨人士透露，「全黨上下瀰漫著焦慮氛圍，只能且戰且走，把安排好的活動走完。」他也說，原本聲勢大好時，看好政黨票能帶來至少8席不分區立委，現在保守估計只剩6席。

▲民眾黨總統候選人柯文哲民調支持度雪崩式下滑，連帶黨內下修不分區立委席次，轉而強化區域立委選戰。（圖／CTWANT提供）

一位民眾黨幕僚表示，柯文哲今年上半年時曾說「2024年立委選舉，民眾黨沒有超過8席立委，就算輸了」，但如今不分區立委席次下修，若要達到柯文哲設定的目標，就要靠區域立委來補。他說，目前黨內盤點比較有機會的立委候選人地區，包括宜蘭縣的陳琬惠、新竹市的柯美蘭和台中市第1選區的蔡壁如。

根據民眾黨內部評估，陳琬惠揭弊能力強，空戰打出一片天，在宜蘭立委選戰中已有與藍綠立委候選人抗衡的本錢，就看剩下一個月是否能號召更多中間選民出門投票。另外，蔡壁如則是獲得台中市長盧秀燕鼎力支持，連帶國民黨地方勢力也靠攏相挺，如何團結、催出所有「反綠」選票，會是最後勝選關鍵。

「柯文哲心心念念的還是老家選情，很希望柯美蘭能重演高虹安勝選新竹市長模式。」黨內人士說，新竹市戰局複雜，國民黨、民進黨和時代力量皆有派人參選，選票如何流動很難捉摸，但高虹安去年市長選舉獲得泛藍人士支持，最後讓新竹市變天，今年一樣有機會。他表示，柯文哲認為新竹市立委選舉，民眾黨有兩大優勢，一是老家有先天優勢、二是執政之地有後天加持，沒道理不能一拚。

▲新竹市立委候選人柯美蘭投入選舉，除了有哥哥、民眾黨總統候選人柯文哲相挺，該市為民眾黨執政之地，勝率不低。（圖／CTWANT提供）

因此，柯文哲為了助攻妹妹柯美蘭，也隔空向綠營新竹大老、立法院民進黨團總召柯建銘開戰，指稱國會若讓民進黨再過半，立法院長將換成柯建銘，沒有比較好。此話一出，也讓柯建銘反酸，「請柯P不必來蹭我聲量」。惟據了解，民進黨新竹市立委候選人林志潔目前民調維持領先，柯建銘不想節外生枝。

此外，有新竹地方人士也透露，柯美蘭參選立委除了以獲勝為首要目標外，累積政治資本也相當重要。他說，高虹安的助理費貪污案雖然證據準備齊全，團隊自評有7、8成勝率，很高機會可以脫身，但柯文哲還是要做最壞打算，若高最後被判有罪，真空的政治勢力將由誰來替補，柯美蘭會是一個不錯的選項。

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