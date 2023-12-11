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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷COS山道猴子超商妹　王彩樺合體綠女將嗨跳「保庇」

▲▼ 吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷「這個世代」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎助拳，台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。（圖／主辦單位提供）

▲王彩樺登上「這個世代」造勢場。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

由6位太陽花世代立委參選人組成「這個世代」昨（10）日晚間舉辦另類造勢活動，成員們登台飆歌熱舞，高雄市立委參選人黃捷以「山道猴子的一生」經典角色超商妹亮相，藝人王彩樺則在壓軸領唱電音神曲「保庇」，與立委賴品妤、立委參選人吳沛憶、黃捷共舞，引起粉絲轟動。

跨黨派立委參選人吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷組成「這個世代」，昨晚於NUZONE展演空間舉辦另類的選舉造勢活動「這個世代未來專場」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎等金獎陣容助拳，以及台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。

活動也吸引杜汶澤、法律白話文運動、敏迪選讀、反正我很閒等近50名KOL及滿場近600名支持者「朝聖」，希望透過展現推動台灣進步的年輕活力，力拚6席全上。

賴品妤會中以鋼彈紅色彗星夏亞聯名洋裝造型登場表示，包括自己在內的6位夥伴，都被對手大量抹黑攻擊，因為國民黨意圖摧毀本土陣營的年輕面孔，從她的興趣、性別、外表，再到伴侶與家人，都可以成為國民黨潑髒水的素材，把她講的像是自己都不認識的人。

在知名網路迷因文化「山道猴子」新作「猴選之猴」影片播放後，黃捷以還原度100%的「超商妹」造型登場。她表示，希望自己未來能與這個世代的夥伴，一起前進立法院，並捍衛自由人權與進步價值，守護台灣。

活動最後，閃靈樂團主唱Freddy、吉他手小黑與達摩樂隊登台演出炸翻全場，王彩樺更與黃捷、賴品妤、吳沛憶帶來歌曲「保庇」的勁歌熱舞。

▲▼ 吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷「這個世代」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎助拳，台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷「這個世代」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎助拳，台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷「這個世代」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎助拳，台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 吳沛憶、苗博雅、吳崢、賴品妤、曾玟學及黃捷「這個世代」，請來閃靈樂團、王彩樺、米莎助拳，台北市議員林亮君、嘉義市議員Molly翎熹擔任主持人。（圖／主辦單位提供）

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