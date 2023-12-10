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社會 社會焦點 保障人權

我掉了100萬！地毯商弄丟海量外幣急報警...超商店員秒通報

▲▼進派出所喊「我掉了100萬！」高級地毯商弄丟海量外幣...嚇出冷汗。（圖／記者許權毅翻攝）

▲南投一名劉姓商人在台中弄丟大量外幣，價值百萬，嚇得趕緊報案，所幸包包是在超商遺失，被好心店員撿起報案。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

南投一名71歲劉男是專門經營高級絲絨地毯的商人，4日他跑到台中辦事，不料身上背的包包弄不見，裡頭裝有約新台幣百萬的日幣、美金、人民幣等各種外幣，是他準備要去日本經商的經費，嚇得趕緊報案。所幸劉男包包掉落在一間超商，好心店員發現後通報，警方順利將厚厚一疊信封裝的鈔票，完整還給劉男。

第一警分局繼中所4日17時許，劉男走進派出所，開頭便說：「我掉了100萬外幣怎麼辦？」員警見狀，先安撫劉男情緒，要他描述經過哪些地方，並且調閱監視器，沿路幫劉男尋找包包。

▲▼進派出所喊「我掉了100萬！」高級地毯商弄丟海量外幣...嚇出冷汗。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼店員撿起包包後，發現裡面有大量現金，趕緊報案。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼進派出所喊「我掉了100萬！」高級地毯商弄丟海量外幣...嚇出冷汗。（圖／記者許權毅翻攝）

劉男向警方說，他專門販售絲絨地毯，當天從南投到台中繼光街找尋一名裁縫老店修補衣服，也順便當成輕旅行。劉男當天出門時，身上就攜帶大量外幣現鈔，包含日幣、美金以及人民幣等，換算成台幣達百萬，不料在準備返途時，才驚覺包包不見了。

▲▼進派出所喊「我掉了100萬！」高級地毯商弄丟海量外幣...嚇出冷汗。（圖／記者許權毅翻攝）

▲劉男（左）與撿到包包的店員（右）致謝。（圖／記者許權毅翻攝）

正當員警調閱監視器時，同時接獲繼光街某超商報案，稱撿到一個包包，裡面很多錢。員警立即前往，發現就是劉男描述的遺失物，原來劉男疑似在超商前休息，忘記將包包拿走，好心店員幫忙收起來，卻一直找不到失主，才會通報警察。劉男得知背包找到，厚厚一大包用信封裝起的現鈔一毛未少，相當感謝。

第一分局長吳燕山呼籲，民眾外出時需注意隨身行李，若攜帶重要物品，務必收妥於包包內並再三檢查，如不慎遺失物品時，切勿慌張，請仔細回想可疑遺失的地點，或是看見遺失物品的最後位置，並至附近派出所尋求協助，亦可撥打「110」報案專線，以便早日尋回失物。

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