連手機也沒！男節儉過活「其實超有錢」　死後4億全捐慈善機構

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國印第安納州男子卡恩（Terry Kahn）2021年過世，生前的他過得非常節儉，連手機都沒有，但其實他是一名富翁，生前立下遺囑，要在死後把身邊1300萬美元（約新台幣4億元）財產全數捐給慈善機構。在過去這兩年期間，他的律師致電數十間非營利組織，把卡恩的財富分發出去。

綜合CBS新聞、紐約郵報報導，卡恩過世之前，在退伍軍人管理局工作長達30年，生活非常節儉，開著舊車、住在簡陋民宅裡，甚至沒有使用手機，只因為覺得手機太過昂貴。他並無直系親屬繼承財產，便透過遺囑指名財產應該要捐給慈善機構，也要求去世時不要花任何錢在死亡公告上。

卡恩並未指明特定的慈善機構，在他過世之後，律師艾薩克斯（Dwayne Isaacs）開始致電當地數十間非營利組織，準備提供數百萬美元的資金給對方。

印第安納州一間非營利組織的執行長希爾德布蘭德（Emmy Hildebrand）就是接到電話的其中一人，他透露，「當時他說的第一句話是，『你會用100萬美元做什麼？』」所有接到電話的人都感到相當驚訝，為教育工作者提供免費物資的「Teachers' Treasures」執行董事希恩（Margaret Sheehan）也不例外，最終獲得150萬美元的捐贈，這數字是組織年度預算的2倍。

報導指出，約有12間左右的非營利組織接到電話，並拿到這1300萬美元的其中一部份。這也讓艾薩克斯直言，「（卡恩）他會在某個地方微笑的，毫無疑問。」