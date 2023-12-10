埃及總統大選登場　總統塞西有望贏得第3任期

▲埃及開羅民眾在投票所外排隊等待投票。（圖／路透）

中央社開羅10日綜合外電報導

埃及正努力因應經濟危機和其與加薩邊境的戰爭之際，該國民眾今天前往投票所參與選舉，總統塞西有望贏得他的第3個任期。

若塞西（Abdel Fattah al-Sisi）勝選，任期將是6年，他選上後的當務之急，是抑制接近創紀錄的通貨膨脹，管理長期的外匯短缺，並防止以色列與控制加薩（Gaza）的哈瑪斯（Hamas）間衝突蔓延。

投票為期3天，每天可投票的時間是當地時間上午9時到下午9時，結果將於18日公布。

批評人士表示，在鎮壓異議長達10年後，這次的選舉根本是場騙局，但國營媒體卻稱那是政治邁向多元化的一步。

有3名符合資格的候選人在選戰中與塞西競爭，但他們都非知名人士。潛在的挑戰者中，最有名的一人在10月棄選，因為他稱其支持者遭官員和暴徒針對，但國家選務當局否認這些指控。

當局和受嚴格控制地方媒體的評論員不斷敦促埃及民眾要去投票，但有些人稱在投票日前幾天都還不知道選舉何時舉行，另外還有人稱不知道投票能帶來什麼不同。

曾是埃及軍方首長的塞西2013年推翻埃及第1任民選總統、穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的穆希（Mohamed Mursi），隔年以97%的得票率選上總統。

之後，他監督了一場席捲自由派、左翼活動人士、伊斯蘭主義份子的鎮壓行動，人權組織對此表示，已有數萬人被監禁。2008年他以97%的得票率再次當選。

▼ 埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）。（圖／路透）