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民雄鄉百人焢窯　社區聯合體驗農村生活

▲▼ 社區聯合辦理做伙秋收焢窯暨文化導覽 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲民雄鄉百人焢窯 ，重現農忖生活體驗。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄鄉鎮北社區田間舉辦「112年鎮北、三興、豐收社區聯合辦理做伙秋收焢窯暨文化導覽活動」，以三社區居民參與體驗華人飲食，加以往日種稻所延伸出的時節活動「焢窯」，來找回共同的文化記憶。

▲▼ 社區聯合辦理做伙秋收焢窯暨文化導覽 。（圖／民雄鄉公所提供）

民雄鄉林于玲鄉長表示，鎮北社區完整的在田間展現農村與自然共譜的生活日常，看到現場大小朋友一起體驗古早農村味∶田間焢土窯，從堆土窯、燒窯、破窯、悶窯最後開窯收穫美食，並在稻草人陪伴中聽到現場笑聲不斷，自己也感受到秋收後ＤＩＹ的鄉村美食樂趣。

▲▼ 社區聯合辦理做伙秋收焢窯暨文化導覽 。（圖／民雄鄉公所提供）

在等待開窯過程中，嘉義縣家畜疾病防治所、民雄鄉公所與鎮北社區志工共同帶領參與鄉民進行鎮北村的文化導覽走讀，看遍民雄鄉鎮北社區獨有的國姓廟、鄭姓宗祠、三百年七星井、百年榕樹、傳統竹藝阿坤師、百年三合院與牛車路的過往風華，並結合嘉義縣家畜疾病防治所宣導活動讓動保觀念落實社區。

▲▼ 社區聯合辦理做伙秋收焢窯暨文化導覽 。（圖／民雄鄉公所提供）

這次的焢窯野炊、文化導覽走讀活動，吸引鎮北、三興、豐收三社區近200個大小朋友同時參加，在充滿田園野趣的鎮北村享受親友同樂的溫馨時光。鼓勵鄉民實際參與體驗獨特農村文化，培養社區意識由彰顯農村新價值，承襲先人與土地共存共榮的智慧開始。

由民雄鄉公所指導，鎮北、三興、豐收社區執行聯合活動不僅完美落幕，百人焢窯暨文化導覽活動之初衷即為從社區連結到超越社區疆界彼此觀摩，社區跨域協作相互學習共同成長，為民雄社區間跨界共創活動計畫的成功之作。

 
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